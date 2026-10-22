Sport

Ce a declarat Chivu după victoria cu Sahtior Donețk

Ce a declarat Chivu după victoria cu Sahtior Donețksursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Cristian Chivu, antrenorul formației Inter Milano, a declarat că victoria cu 1-0 în fața echipei Șahtior Donețk, obținută miercuri seară în Liga Campionilor, a demonstrat capacitatea jucătorilor săi de a se mobiliza în momente dificile.

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Tehnicianul român a apreciat reacția echipei după eliminarea lui Alessandro Bastoni, în minutul 68.

Inter a câștigat partida disputată pe teren propriu, în etapa a treia a competiției, deși a evoluat în inferioritate numerică în ultima parte a întâlnirii.

Chivu a recunoscut că formația sa a avut dificultăți în prima repriză și a pus o parte dintre probleme pe seama rezultatelor anterioare din Liga Campionilor.

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„Am început bine, dar apoi am devenit puțin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor și-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestație disciplinată și organizată”, a explicat antrenorul.

Schimbările au adus mai multă energie în joc

Potrivit acestuia, cele trei schimbări efectuate după pauză au adus mai multă energie și au contribuit la îmbunătățirea jocului. Chivu a subliniat că eliminarea lui Bastoni i-a determinat pe fotbaliști să își mărească nivelul de concentrare și intensitate.

„Chiar și cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun”, a afirmat tehnicianul român.

Inter Sahtior

Inter Sahtior / foto: FB

Antrenorul a explicat că Inter întâmpina dificultăți în recuperarea mingii încă dinaintea eliminării, însă jucătorii au reușit să se adapteze situației și să compenseze dezavantajul numeric prin efort suplimentar.

„Ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc și ne-am asumat o responsabilitate mai mare”, a declarat Chivu.

Chivu speră ca jucătorii să-și recapete încrederea

Tehnicianul speră că rezultatul va contribui la refacerea încrederii echipei înaintea următoarelor confruntări europene.

Chivu a precizat că jucătorii au încheiat partida epuizați, după efortul depus pentru păstrarea avantajului. El a insistat asupra importanței celor trei puncte, considerând că succesul poate reprezenta un punct de plecare pentru evoluții mai bune în următoarele meciuri din Liga Campionilor.

Apropie articolul de 330 de cuvintePrecizează autorul declarațiilor

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