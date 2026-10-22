Ce a declarat Chivu după victoria cu Sahtior Donețk

Cristian Chivu, antrenorul formației Inter Milano, a declarat că victoria cu 1-0 în fața echipei Șahtior Donețk, obținută miercuri seară în Liga Campionilor, a demonstrat capacitatea jucătorilor săi de a se mobiliza în momente dificile.

Tehnicianul român a apreciat reacția echipei după eliminarea lui Alessandro Bastoni, în minutul 68.

Inter a câștigat partida disputată pe teren propriu, în etapa a treia a competiției, deși a evoluat în inferioritate numerică în ultima parte a întâlnirii.

Chivu a recunoscut că formația sa a avut dificultăți în prima repriză și a pus o parte dintre probleme pe seama rezultatelor anterioare din Liga Campionilor.

„Am început bine, dar apoi am devenit puțin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor și-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestație disciplinată și organizată”, a explicat antrenorul.

Potrivit acestuia, cele trei schimbări efectuate după pauză au adus mai multă energie și au contribuit la îmbunătățirea jocului. Chivu a subliniat că eliminarea lui Bastoni i-a determinat pe fotbaliști să își mărească nivelul de concentrare și intensitate.

„Chiar și cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun”, a afirmat tehnicianul român.

Antrenorul a explicat că Inter întâmpina dificultăți în recuperarea mingii încă dinaintea eliminării, însă jucătorii au reușit să se adapteze situației și să compenseze dezavantajul numeric prin efort suplimentar.

„Ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc și ne-am asumat o responsabilitate mai mare”, a declarat Chivu.

Tehnicianul speră că rezultatul va contribui la refacerea încrederii echipei înaintea următoarelor confruntări europene.

Chivu a precizat că jucătorii au încheiat partida epuizați, după efortul depus pentru păstrarea avantajului. El a insistat asupra importanței celor trei puncte, considerând că succesul poate reprezenta un punct de plecare pentru evoluții mai bune în următoarele meciuri din Liga Campionilor.

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