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Inter, victorie la limită cu Șahtior Donețk. Primele puncte în Champions League pentru Chivu

Inter, victorie la limită cu Șahtior Donețk. Primele puncte în Champions League pentru Chivu
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Inter Milano a învins-o pe Șahtior Donețk cu scorul de 1-0, în etapa a treia a UEFA Champions League, și a obținut primele puncte în actuala ediție a competiției. Echipa antrenată de Cristi Chivu a marcat golul decisiv în minutul 75, deși a evoluat în inferioritate numerică în ultima parte a meciului.

Inter Milano venea după două înfrângeri la limită

După două înfrângeri în primele etape, cu Real Madrid, scor 1-2, și Club Brugge, scor 3-4, Inter avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și îmbunătăți situația în clasamentul competiției.

Prima parte a întâlnirii cu formația ucraineană nu a adus evenimente notabile, iar Chivu a încercat să schimbe jocul echipei prin modificări în formula de start.

În jurul împlinirii unei ore de joc, antrenorul român i-a introdus pe Piotr Zielinski, Andy Diouf și Yann Bisseck, în locul lui Hakan Calhanoglu, Spence și Federico Dimarco.

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Inter a jucat în zece oameni din minutul 69

Situația s-a complicat pentru italieni în minutele 66 și 69, când Alessandro Bastoni a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat. Inter a rămas astfel cu zece jucători.

Inter Milan

Inter Milan / foto: FB

După eliminare, Chivu a efectuat alte două schimbări, trimițându-i pe teren pe Luis Henrique și Henrikh Mkhitaryan, în locul lui Sucic și Bonny. Mutările au avut efect rapid: în minutul 75, Mkhitaryan a oferit pasa decisivă pentru Carlos Augusto, care a înscris singurul gol al partidei.

Șahtior, antrenată de Arda Turan, a încercat să restabilească egalitatea în minutele rămase, însă Inter și-a păstrat avantajul. Portarul Josep Martinez a avut intervenții importante în finalul întâlnirii.

Echipa lui Chivu, pe locul 21

În urma victoriei, Inter a ajuns la primele puncte din actuala campanie europeană și a urcat pe locul 21 în clasamentul general, care cuprinde 36 de echipe. Șahtior Donețk, care acumulase o remiză cu 1-1 în prima etapă și o victorie cu 3-1 în fața lui AEK Atena, ocupă poziția a 17-a.

Pentru formația lui Chivu, succesul reprezintă un rezultat important după debutul fără puncte în competiție.

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