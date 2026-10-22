Un seism de mare intensitate s-a produs joi în regiunea autonomă Tibet din China. Potrivit datelor furnizate de Centrul Chinez pentru Rețele Seismice, mișcarea tectonică a avut o magnitudine de 7 grade pe scara Richter și a fost înregistrată la o adâncime de 10 kilometri. Evenimentul vine pe fondul unei situații deja critice în întreaga zonă montană, la doar câteva săptămâni după ce inundațiile severe provocat de avalanșe au făcut ravagii în regiunea Himalaya, soldându-se cu mii de morți și dispăruți, conform Reuters.

Centrul Național pentru Seismologie din India a oferit detalii diferite referitoare la parametrii seismului. Potrivit specialiștilor indieni, cutremurul a avut loc la ora locală 20:03, la o adâncime de 173 de kilometri. În schimb, raportările oficiale chineze indică ora locală 22:33 și un hipocentru de suprafață, localizat la 10 kilometri adâncime, în districtul Nagqu din nordul Tibetului. Până în prezent, autoritățile nu au transmis date legate de eventuale victime sau distrugeri materiale cauzate de noul seism.

Tensiunea seismică survine într-un moment extrem de dificil pentru întreaga zonă de frontieră dintre Nepal și Tibet. La data de 26 august, o avalanșă masivă de gheață și roci a provocat inundații devastatoare. Viiturile extrem de puternice au spălat din temelii numeroase locuințe, au distrus drumurile și podurile de acces și au avariat grav infrastructura hidroenergetică locală, lăsând în urmă un bilanț tragic și mii de persoane dispărute.

Forțele de intervenție, inclusiv efective ale armatei nepaleze, au continuat fără pauză operațiunile de căutare în zonele cele mai afectate. Mii de salvatori s-au mobilizat pe căi terestre și au utilizat elicoptere pentru a ajunge în punctele izolate, efectuează verificări inclusiv în tunelurile de-a lungul râului Bhotekoshi și în spațiile subterane ale centralelor electrice. Pe partea chineză a graniței, în districtul Gyirong, autoritățile au înregistrat 21 de decese și sute de dispăruți în urma viiturilor din august.

Numărul victimelor confirmate a crescut constant pe măsură ce salvatorii au reușit să înainteze în terenul accidentat. Informațiile centralizate arată că inundațiile din ultimele săptămâni au provocat peste 1.200 de decese. În mai multe comunități grav afectate, unde șansele de a găsi supraviețuitori au scăzut dramatic, localnicii au organizat ceremonii funerare simbolice pentru cei dispăruți.

Premierul nepalez Balendra Shah a declarat că legătura dintre dezastru și schimbările climatice trebuie adusă în atenția comunității internaționale.

Pentru moment, echipele de monitorizare nu au confirmat noi pagube sau victime provocate în mod direct de cutremurul de joi în zonele deja afectate de viituri.