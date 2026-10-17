Cutremur de 9,9 anunțat din greșeală în Japonia. Agenția Meteorologică a Japoniei și-a cerut scuze după ce, vineri, 16 octombrie, a transmis o avertizare eronată privind un cutremur extrem de puternic. Alerta a ajuns pe telefoanele locuitorilor din mai multe regiuni și a dus la întreruperea temporară a circulației unor trenuri de mare viteză. Seismul produs în realitate, în apropierea Peninsulei Kamceatka, a avut magnitudinea 6,9, relatează agenția Nippon.

Autoritățile japoneze au retras, la numai opt minute de la emitere, o alertă care anunța un cutremur cu magnitudinea 9,9, valoare care ar fi depășit recordul celui mai puternic seism înregistrat vreodată. Incidentul s-a produs vineri, în jurul orei locale 12:40, când sistemele de avertizare au transmis notificări de urgență în mai multe zone ale Japoniei.

Avertizarea a fost emisă după un cutremur produs în apropierea Peninsulei Kamceatka, din Rusia. Sistemul japonez a estimat greșit atât localizarea epicentrului, cât și magnitudinea seismului.

La scurt timp după producerea seismului, locuitorii din regiunile vizate au primit mesaje prin care erau avertizați să se pregătească pentru mișcări puternice ale solului.

Notificările au fost însoțite de semnalele sonore ale sistemului de urgență, iar avertismentele au fost difuzate și prin mijloacele de informare publică.

În Tokyo, unele persoane aflate pe stradă sau în apropierea stațiilor de transport au început să își verifice telefoanele pentru a afla ce se întâmplă. Mesajele indicau posibilitatea producerii unor mișcări seismice de o intensitate extremă.

Alerta a determinat și activarea unor măsuri de siguranță în transportul feroviar. Circulația trenurilor de mare viteză a fost întreruptă temporar pe anumite tronsoane. Potrivit presei japoneze, avertizarea a vizat zone întinse din nordul, estul și centrul țării, inclusiv regiunile Hokkaido, Tohoku și Kanto.

Primele estimări ale sistemului de avertizare indicau un seism cu magnitudinea 9,9, localizat în zona Insulelor Kurile. Datele ulterioare au arătat însă că mișcarea seismică se produsese în apropierea Peninsulei Kamceatka și avea magnitudinea 6,9, potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei.

Diferența dintre cele două valori este considerabilă. Un cutremur cu magnitudinea 9,9 ar depăși cel mai puternic seism măsurat instrumental, cel din Chile, din 1960, care a avut magnitudinea 9,5.

În Japonia, mișcarea solului provocată de cutremurul real a fost slabă. În orașul Hakodate, din Hokkaido, a fost înregistrată intensitatea 1 pe scara seismică japoneză, care are șapte niveluri.

La ora locală 12:48, Agenția Meteorologică a Japoniei a anulat avertizarea transmisă anterior.

După anularea alertei, Agenția Meteorologică a Japoniei și-a cerut scuze pentru incident și a început verificările privind funcționarea sistemului de avertizare.

Primele explicații au indicat o posibilă problemă în procesarea informatică a datelor seismice. Autoritățile au transmis că nu au identificat dovezi privind producerea unui atac cibernetic.

Cauza exactă a erorii urmează să fie stabilită în urma investigației tehnice.

Japonia se află într-o regiune cu activitate seismică intensă, la întâlnirea mai multor plăci tectonice. Din acest motiv, țara folosește sisteme care pot transmite avertizări la foarte scurt timp după declanșarea unui cutremur.

Tehnologia detectează primele unde seismice și calculează rapid intensitatea estimată a mișcărilor solului. Avertizările le pot oferi oamenilor câteva secunde pentru a se adăposti și permit activarea unor proceduri automate de siguranță, inclusiv oprirea trenurilor.

Sistemele nu pot prezice momentul producerii unui cutremur. Estimările sunt realizate după detectarea undelor seismice și pot fi modificate pe măsură ce apar date noi. Alerta falsă din 16 octombrie a evidențiat riscurile unor estimări eronate. O avertizare care indică o magnitudine mult mai mare decât cea reală poate provoca panică și întreruperi ale activităților, în timp ce o notificare întârziată poate reduce timpul disponibil pentru protecție.

Un incident asemănător s-a produs în Hawaii, în ianuarie 2018, când locuitorii au primit din greșeală o avertizare privind un atac iminent cu rachete. Mesajul a fost corectat ulterior, după ce alerta provocase îngrijorare în rândul populației. În Japonia, autoritățile trebuie acum să stabilească de ce sistemul a indicat magnitudinea 9,9 și cum poate fi evitată repetarea unei asemenea erori.