Soția lui Mamdani, primarul din New York, acuzată că susține terorismul palestinian. Rama Duwaji, like pentru masacrul Hamas

Rama Duwaji, soția primarului New York-ului, Zohran Mamdani, născută în Houston și ilustratoare de profesie, a fost implicată într-un scandal pe rețelele sociale după ce mai multe conturi au semnalat că aceasta ar fi dat „like” unor postări favorabile atacului comis de Hamas pe 7 octombrie 2025 împotriva israelienilor, potrivit Fox News.

Duwaji s-a căsătorit cu Mamdani la începutul anului 2025 și se identifică ca fiind de origine siriană.

Potrivit unor relatări, imediat după atacul din 7 octombrie, Rama Duwaji a apreciat mai multe postări critice la adresa Israelului, inclusiv o postare de pe Instagram din februarie 2024, care susținea că ancheta publicată de The New York Times privind violențele sexuale comise în acea zi ar fi fost „fabricată”. Aceste informații au fost inițial raportate de Jewish Insider și preluate de The Free Press.

Reacțiile au fost imediate și intense, mai ales din partea conturilor conservatoare și pro-Israel, care au criticat ferm primarul socialist și soția sa. Mamdani fusese deja vizat de critici în timpul campaniei electorale pentru comentariile și pozițiile sale considerate anti-Israel, care datează încă din perioada studenției.

„Asta este cine sunt ei”, a scris Eyal Yakoby, student la Universitatea din Pennsylvania, pe X.

Dave Portnoy, fondatorul Barstool Sports, a postat: „Desigur că soția lui Mamdani a celebrat atacul din 7 octombrie. Mamdanii nu au ascuns niciodată cine sunt. Sunt comuniști simpatizanți ai teroriștilor. Oricine a urmărit situația a știut asta și totuși a câștigat.”

Alți critici conservatori au accentuat riscurile percepute, cu comentarii precum: „Democrații sunt acum partidul ultra-stângist care apără grupurile teroriste” sau „Prima noastră Doamnă, Rama Duwaji, care împărtășește viața cu primarul, a susținut literalmente Hamas imediat după masacrul din 7 octombrie”, conform postărilor pe X ale consilierei republicane Inna Vernikov.

Când a fost întrebat despre aceste acuzații, primarul Mamdani nu a negat că soția sa a apreciat postările, dar a subliniat că este o „persoană privată” fără funcție oficială în campania sa sau în Primăria New York-ului.

„Soția mea este dragostea vieții mele și o persoană privată. Eu, însă, am fost ales să reprezint 8,5 milioane de oameni și consider că este responsabilitatea mea să răspund întrebărilor privind gândurile, politicile și deciziile mele”, a declarat primarul.

Un purtător de cuvânt al Primăriei a adăugat: „Primarul Mamdani a fost clar și consecvent: Hamas este o organizație teroristă, atacul din 7 octombrie a fost o crimă de război îngrozitoare, iar el a condamnat această violență fără echivoc.”