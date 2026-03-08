Alertă la reședința primarului din New York. Dispozitive improvizate, aruncate în timpul unui protest

Un incident investigat de autoritățile americane a avut loc sâmbătă în apropierea reședinței oficiale a primarului din New York, după ce un bărbat a aruncat dispozitive suspecte în zona unui protest organizat de un influencer de extremă dreapta, potrivit Barron`s.

Potrivit poliției, unul dintre obiectele aruncate a fost identificat ulterior drept un dispozitiv exploziv improvizat care ar fi putut provoca victime.

Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a anunțat duminică faptul că analiza preliminară efectuată de echipa pirotehnică a arătat că dispozitivul nu era un obiect fals sau o simplă fumigenă.

Incidentul s-a produs în contextul unei manifestații organizate în apropierea Gracie Mansion, reședința oficială a primarului orașului New York.

Autoritățile au precizat că dispozitivele aruncate erau realizate din borcane înfășurate în bandă adezivă și umplute cu obiecte metalice.

Potrivit poliției, „dispozitivele erau borcane înfășurate în bandă și conțineau piulițe, șuruburi și alte piese metalice”, elemente considerate componente tipice ale unor dispozitive explozive improvizate.

Un corespondent AFP prezent la fața locului a relatat că unul dintre suspecți a strigat „Allahu akbar” în timpul incidentului.

În timpul evenimentului au fost aruncate două dispozitive suspecte în apropierea protestului. Unul dintre ele a căzut lângă un cordon de polițiști.

Poliția a anunțat că două persoane au fost reținute în urma incidentului: Emir Balat și Ibrahim Kayumi.

Potrivit autorităților, Kayumi ar fi fost cel care i-a înmânat lui Balat unul dintre dispozitive, iar acesta l-ar fi aruncat în apropierea forțelor de ordine.

Comisarul de poliție Jessica Tisch a declarat că martorii au observat flăcări și fum în momentul în care dispozitivul a fost aruncat.

„Martorii au raportat că au văzut flăcări și fum în timp ce obiectul se deplasa prin aer, înainte să lovească o barieră aflată la câțiva metri de polițiști”, a spus aceasta.

Balat ar fi aruncat ulterior un alt dispozitiv în apropierea grupului de protestatari.

Evenimentul a avut loc în timpul unei manifestații organizate de influencerul de extremă dreapta Jake Lang în fața reședinței oficiale a primarului New York-ului, Zohran Mamdani, care este musulman.

Lang a organizat protestul pentru a denunța ceea ce el a numit „islamificarea” orașului și pentru a cere încetarea rugăciunilor musulmane în spațiul public din New York.

Potrivit relatărilor de la fața locului, la protest au participat aproximativ 20 de persoane, în timp ce o contramanifestație a adunat în jur de 125 de participanți.

Autoritățile au precizat că nu există indicii că primarul s-ar fi aflat în reședință în momentul incidentului.

Departamentul de Poliție din New York a anunțat că cei doi suspecți au fost arestați la fața locului și se află în custodia autorităților.

Investigația este desfășurată în colaborare cu Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Sudic al New York-ului și cu FBI, prin intermediul Joint Terrorism Task Force.

Poliția a precizat de asemenea că, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, nu există indicii că incidentul ar avea legătură cu tensiunile recente din Iran.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele motive ale celor implicați.