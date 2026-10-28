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Cum descoperi dacă ochelarii pe care vrei să-i cumperi sunt contrafăcuți

Cum descoperi dacă ochelarii pe care vrei să-i cumperi sunt contrafăcuțisursa: arhivă EVZ
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Din cuprinsul articolului

Ochelarii contrafăcuți pot imita tot mai bine modelele originale, iar fotografiile atractive și prețurile tentante îi pot induce în eroare pe cumpărători. De aceea, înainte de a plasa o comandă online, este important să verifici proveniența produsului, detaliile de fabricație și, în cazul ochelarilor de soare, nivelul de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete.

Potrivit unui studiu realizat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în 2023, 72% dintre respondenții din România au declarat că s-au întrebat dacă un produs cumpărat este autentic. Cifra se referă la produse în general, nu exclusiv la ochelari, dar evidențiază dificultățile întâmpinate de consumatori în identificarea articolelor contrafăcute.

Cum recunoști ochelarii contrafăcuți. Prețul și aspectul nu garantează autenticitatea

Un preț mult sub cel obișnuit poate reprezenta un semnal de alarmă, mai ales când un model de marcă este prezentat drept nou și vândut cu o reducere neobișnuit de mare. Totuși, prețul redus nu dovedește automat că produsul este fals, după cum nici un preț ridicat nu garantează autenticitatea.

Cumpărătorii pot compara codul modelului, dimensiunile, inscripțiile de pe brațele ramei și calitatea finisajelor cu informațiile publicate de producător. Ambalajul, logo-ul și codurile produsului trebuie analizate împreună, deoarece și aceste elemente pot fi imitate.

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O altă măsură importantă este verificarea vânzătorului. Comercianții ar trebui să ofere date de identificare, informații clare despre produs și condiții de retur. Pe platformele online cu mai mulți comercianți, trebuie verificat cine vinde efectiv articolul.

Protecția UV, un criteriu esențial

În cazul ochelarilor de soare, autenticitatea ramei nu este singura problemă. Protecția împotriva radiațiilor ultraviolete trebuie verificată separat. Sunt recomandate lentilele care blochează 99–100% din radiațiile UVA și UVB sau care poartă marcajul UV400.

ochelari

Ochelari. Sursa foto: Freepik

Culoarea închisă a lentilelor nu garantează protecția UV, iar polarizarea, care reduce reflexiile, nu înlocuiește filtrarea ultravioletelor. De asemenea, ochelarii accesibili ca preț pot oferi protecție adecvată dacă specificațiile lor sunt corecte și verificabile.

Ce poți face dacă suspectezi că ochelarii sunt contrafăcuți

Înainte de cumpărare, compară modelul cu informațiile oficiale ale producătorului și evită ofertele cu descrieri incomplete sau fotografii neconcordante. Păstrează factura, confirmarea comenzii și conversațiile cu vânzătorul.

Dacă produsul primit nu corespunde descrierii sau există suspiciuni privind autenticitatea lui, solicită clarificări și soluționarea problemei. Pentru eventuale încălcări ale drepturilor consumatorilor, te poți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

În final, verificarea provenienței, a comerciantului și a caracteristicilor lentilelor este mai importantă decât aspectul convingător al unui logo. O achiziție informată reduce riscul de a plăti pentru un produs contrafăcut și ajută la alegerea unor ochelari potriviți nevoilor tale.

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