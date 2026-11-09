Republica Moldova. O tânără de 25 de ani din Chișinău, care lucrează ca asistentă medicală, a fost reținută pentru 72 de ore. Femeia este suspectată că ar fi participat la mai multe escrocherii. Potrivit anchetatorilor, ea ar fi preluat banii de la victime și i-ar fi transportat în regiunea transnistreană. Prejudiciul estimat în dosarele investigate depășește jumătate de milion de lei.

Poliția susține că tânăra ar fi avut rolul de curier într-o schemă de înșelăciune. Ea ar fi colectat sumele obținute de la persoanele păgubite. Ulterior, le-ar fi dus în stânga Nistrului. Activitatea ar fi fost desfășurată în paralel cu serviciul său de asistentă medicală.

Potrivit Poliției Capitalei, femeia ar fi implicată în cel puțin patru episoade de escrocherie comise în ultimele luni. Oamenii legii încearcă să stabilească rolul exact al acesteia în fiecare caz. De asemenea, anchetatorii verifică dacă tânăra a acționat singură sau a făcut parte dintr-un grup mai larg.

Conform informațiilor prezentate de polițiști, sarcina sa ar fi fost să ridice banii de la victime și să îi transporte în regiunea transnistreană. Astfel, femeia ar fi avut un rol important în circuitul banilor obținuți prin înșelăciune.

Ancheta urmează să stabilească și cine organiza escrocheriile, cum erau alese victimele și cine beneficia, în final, de sumele colectate. Deocamdată, Poliția nu a oferit detalii despre identitatea celorlalte persoane care ar putea fi implicate.

Un episod aparte a apărut în timpul investigațiilor. Potrivit Poliției, după ce ar fi aflat că oamenii legii o caută, tânăra ar fi încercat să evite ancheta printr-o presupusă dispariție.

Mai exact, aceasta ar fi apelat la rude. Ulterior, apropiații ar fi sesizat Poliția și ar fi anunțat că femeia ar fi fost răpită. Mesaje despre dispariția tinerei au apărut și pe rețelele de socializare. În acestea se solicita ajutor pentru găsirea ei.

Polițiștii au verificat informațiile și au continuat acțiunile pentru identificarea femeii. În urma investigațiilor, aceasta a fost găsită și reținută.

Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Inspectoratelor de Poliție Centru și Botanica. La acțiuni au participat și angajați ai Direcției de Poliție a municipiului Chișinău.

În urma măsurilor întreprinse, suspecta a fost identificată și reținută pentru 72 de ore. În acest interval, anchetatorii urmează să desfășoare acțiunile procesuale necesare și să stabilească toate circumstanțele cazului.

Investigațiile continuă. Polițiștii încearcă să identifice și alte persoane care ar fi participat la escrocherii. Totodată, oamenii legii verifică traseul banilor și modul în care aceștia erau colectați și transportați în regiunea transnistreană.

Prejudiciul total estimat în dosarele investigate este de peste 500.000 de lei. Poliția urmează să stabilească numărul exact al victimelor și implicarea fiecărei persoane suspectate.

Tânăra este cercetată în calitate de suspectă. Ea beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.