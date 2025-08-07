Social Identitatea digitală. Rețeaua ascunsă despre care puțini români știu







Identitatea digitală le permite românilor să se autentifice online în relația cu statul, fără drumuri la ghișeu și fără conturi diferite pentru fiecare instituție. Totul e acolo, de la ANAF la platformele de sănătate Cu toate acestea, puțini știu că acest mecanism există deja și poate fi folosit.

Sistemul numit ROeID – prescurtare pentru „Romanian eID”, a fost lansat oficial de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și intrat în funcțiune la scară națională în 2024.Acest sistem a fost construit pe baza Regulamentului european eIDAS și este disponibil pentru toți cetățenii care vor să interacționeze online cu autoritățile, fără să stea la cozi sau să trimită documente fizice.

„Prin ROeID, românii se pot autentifica o singură dată și au acces la toate serviciile publice digitale integrate. Vorbim despre o identitate electronică sigură, recunoscută oficial, care va permite inclusiv semnarea digitală a documentelor”, a explicat Dragoș-Cristian Vlad, președintele ADR.

Contul ROeID funcționează ca un fel de buletin digital. După activare, utilizatorul se poate conecta cu el pe platforme precum ghiseul.ro, SPV (ANAF), e-guvernare, dar și pe portaluri locale ale primăriilor sau, în viitor, la sistemele din sănătate, educație și justiție. Practic, în loc să ai un cont separat la ANAF, unul la Casa de Pensii, altul la e-guvernare, ROeID centralizează totul sub o singură identitate digitală.

Pentru a-ți crea identitatea digitală ai nevoie de un telefon smartphone, cu Android sau iOS, pe care să instalezi aplicația mobilă ROeID, și de cartea de identitate. Potrivit autorităților, crearea contului ROeID presupune cinci pași:

-Deschizi aplicația și introduci datele personale prin fotografierea buletinului.

-Faci un selfie direct din aplicație.

-Filmezi un clip video în care miști capul în diferite direcții, pentru verificarea identității biometrice.

-Filmezi în continuare cartea de identitate, pentru validarea documentului.

-Înregistrezi un clip audio-video în care citești cu voce tare un text afișat de aplicație – o metodă suplimentară de verificare.

Odată validată solicitarea, primești un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail introdusă în procesul de înregistrare, precum și o notificare în aplicația ROeID. De acolo, îți setezi o parolă și contul devine activ.

Cu acest set unic de date de acces – nume de utilizator și parolă – te poți conecta, teoretic, în orice sistem IT al statului care este interconectat la ROeID. Platformele respective vor avea un buton specific de login: „Autentificare cu ROeID”.

„Este o schimbare majoră de paradigmă. La fel cum te conectezi azi într-un magazin online folosind contul Google sau Facebook, așa vei putea intra în toate platformele administrației publice prin ROeID. Simplu, unitar, dar mai ales sigur”, au transmis oficialii ADR într-un ghid publicat recent.

Platforma este deja funcțională pe Ghișeul.ro, PCUe (portalul național pentru depunerea documentelor), platforma ANRE, dar și pe unele platforme ale primăriilor locale, unde cetățenii pot depune cereri, pot urmări stadiul acestora și pot plăti taxe sau impozite.

Sistemul ROeID este opțional, dar recomandat. Nu există o obligație legală de a-ți crea cont, însă în lipsa acestuia, accesul la unele servicii online va deveni imposibil. De exemplu, dacă ANAF nu mai trimite notificările pe hârtie, iar SPV devine singurul canal de comunicare, cetățenii fără identitate digitală riscă să rămână în afara sistemului.

Pe viitor, unele servicii publice vor fi disponibile doar prin autentificare cu ROeID, mai ales cele care implică date sensibile sau semnătură digitală. „Ne îndreptăm spre un model de tip one-stop-shop digital. Fără cont ROeID, nu vei putea accesa toate funcționalitățile oferite de administrația digitală. Este o formă de protecție a datelor și de eficientizare a relației cetățean-stat”, a explicat un oficial din Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

ROeID folosește metode de autentificare cu doi factori, criptare avansată și standarde europene eIDAS. Conform ADR, nicio instituție nu poate accesa datele unei persoane fără consimțământ, iar interacțiunile sunt înregistrate într-un jurnal de activitate vizibil pentru utilizator.

Utilizatorul este notificat de fiecare dată când contul său este folosit pentru autentificare sau semnătură digitală: „Acest lucru oferă un control suplimentar și posibilitatea de a depista imediat orice utilizare neautorizată. România urmează modelul altor țări europene, precum Estonia, Belgia sau Germania, unde identitatea digitală este deja integrată în aproape toate aspectele vieții administrative.”, a mai explicat președintele ADR.

În viitorul apropiat, Ministerul Sănătății intenționează să conecteze Dosarul Electronic de Sănătate la sistemul ROeID, ceea ce va permite cetățenilor să își acceseze online istoricul medical fără cardul de sănătate. De asemenea, există planuri pentru integrarea serviciilor CNAS, Casei de Pensii și chiar a instanțelor de judecată.