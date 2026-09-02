Zarzavatul pregătit în casă reprezintă secretul oricărei ciorbe gustoase și pline de arome. Odată cu sosirea toamnei, legumele proaspete au un gust intens, fiind momentul ideal pentru a conserva esența lor în borcane curate. Această rețetă simplă menține prospețimea ingredientelor pe tot parcursul sezonului rece, fără a fi nevoie de aditivi chimici sau conservanți artificiali.

Pentru a obține o compoziție echilibrată, ai nevoie de un kilogram de roșii cărnoase, un kilogram de ardei kapia sau gogoșari, jumătate de kilogram de morcovi și jumătate de kilogram de rădăcinoase, precum țelină, păstârnac și pătrunjel. De asemenea, poți adăuga două legături de frunze proaspete de pătrunjel și țelină. Sarea este elementul esențial pentru conservare, fiind recomandată o lingură de sare neiodată, specială pentru murături, la fiecare kilogram de amestec.

Toate legumele se spală temeinic și se curăță. Morcovii, țelina și păstârnacul se dau prin răzătoarea mare sau se mărunțesc rapid într-un robot de bucătărie. Ardeii se taie în cubulețe mici, iar roșiile se pot toca mărunt sau se pot trece prin mașina de decojit, în funcție de textura preferată. Verdeața se toacă fin pentru a-și elibera uleiurile aromatice în întregul amestec.

Amestecarea și marinarea ingredientele

După ce toate ingredientele au fost procesate, se pun într-un vas încăpător. Se adaugă sarea neiodată și se amestecă bine totul. Se lasă compoziția la odihnit timp de aproximativ două ore. În acest interval, legumele își vor lăsa un suc propriu plin de arome, iar sarea se va dizolva complet, asigurând conservarea naturală.

Compoziția se pune în borcane curate și sterilizate în prealabil, presând ușor pentru a elimina punga de aer. Deasupra se toarnă sucul lăsat de legume până când acestea sunt complet acoperite. Borcanele se închid ermetic cu capace funcționale.

Pentru o siguranță sporită pe parcursul iernii, borcanele se fierb la baie de abur sau în apă timp de treizeci de minute din momentul în care apa începe să clocotească. După fierbere, se lasă să se răcească treptat, acoperite cu o pătură groasă, până a doua zi. Depozitarea se face într-un loc răcoros, întunecat și bine aerisit, precum o cămară sau un beci.

Acest zarzavat natural va transforma orice ciorbă de iarnă într-un preparat delicios, oferind aceeași savoare ca legumele proaspăt culese din grădină.