Sarea care se umezește, se lipește între cristale și ajunge să blocheze găurile solniței este o problemă frecventă în bucătărie, mai ales în perioadele cu umiditate ridicată. Nu este neapărat un semn că sarea a fost păstrată greșit. Proprietățile ei chimice fac ca aceasta să reacționeze cu umezeala din aer.

Soluția poate fi foarte simplă: câteva boabe de orez uscat puse în solniță pot ajuta la menținerea sării într-o stare mai uscată și mai ușor de folosit.

Clorura de sodiu, componenta principală a sării de bucătărie, este o substanță higroscopică. Cu alte cuvinte, poate atrage și absorbi umezeala din aer.

Atunci când umiditatea este ridicată, cristalele de sare pot absorbi apă la suprafață. O parte dintre cristale se poate dizolva superficial, iar apoi, pe măsură ce apa se redistribuie sau se evaporă, cristalele se pot lipi între ele.

Așa apar bulgării de sare care, în cele din urmă, pot împiedica trecerea acesteia prin orificiile solniței.

Fenomenul este mai evident în bucătăriile umede și în apropierea surselor de abur, precum aragazul, plita sau fierbătorul. Clorura de sodiu poate începe să absoarbă semnificativ umezeală la o umiditate relativă ridicată, în jurul valorii de 75% la temperatura camerei.

Obiceiul de a pune câtevaboabe de orez în solniță nu este doar o tradiție întâlnită în unele restaurante. Există o explicație simplă.

Orezul uscat poate absorbi umezeala din mediul înconjurător și funcționează, în acest context, ca un desicant. Practic, boabele de orez pot prelua o parte din umezeala care ar ajunge altfel la cristalele de sare.

Centrul de informare al South Carolina Public Radio, într-un material realizat în colaborare cu Clemson Extension, explică aceeași diferență: sarea este higroscopică, în timp ce orezul uscat acționează ca un desicant și poate absorbi umezeala fără să-și piardă forma.

Pentru o solniță obișnuită, pot fi adăugate câteva boabe de orez alb uscat. Este preferabil ca acestea să fie suficient de mari pentru a nu cădea prin orificiile capacului.

Nu este nevoie de o cantitate mare. Scopul este ca orezul să preia o parte din umezeala din interiorul recipientului, nu să ocupe o parte importantă din volumul solniței.

Un material dedicat acestui truc recomandă o cantitate mică de orez uscat într-o solniță obișnuită și menționează că boabele de orez cu bob lung sunt practice deoarece sunt mai puțin susceptibile să ajungă prin orificiile capacului.

Chiar și cu orez în interior, locul în care este păstrată solnița contează.

Este de preferat ca aceasta să fie ținută departe de aburul produs în timpul gătitului. O solniță aflată permanent lângă o oală în care fierbe apă sau lângă plită este expusă repetat la umiditate.

De asemenea, solnița trebuie să fie bine închisă atunci când nu este folosită. Cu cât schimbul de aer umed dintre interiorul recipientului și mediul exterior este mai mic, cu atât scade și cantitatea de umezeală care ajunge la sare.

Trucul poate ajuta la reducerea umezelii, dar nu poate compensa o expunere constantă la abur sau un recipient care rămâne umed.

Dacă sarea s-a transformat deja într-un bloc compact, simpla adăugare a orezului nu va readuce instantaneu toate cristalele la starea inițială. Într-o astfel de situație, sarea poate fi înlocuită cu una uscată, iar solnița trebuie curățată și uscată complet înainte de reumplere.

Pentru sarea care se umezește doar ușor și începe să formeze mici aglomerări, prevenirea umezirii este mai simplă decât încercarea de a o recupera ulterior.

Nu toate tipurile de sare se comportă exact la fel. Unele produse comerciale conțin agenți antiaglomeranți, adăugați tocmai pentru a reduce tendința cristalelor de a se lipi.

În schimb, unele tipuri de sare marină, sare kosher sau alte produse care nu conțin astfel de ingrediente pot fi mai predispuse la formarea aglomerărilor în condiții de umiditate.

Prin urmare, dacă sarea dintr-o anumită solniță se umezește frecvent, problema poate fi influențată atât de tipul de sare, cât și de condițiile în care este păstrată.