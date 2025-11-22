Schimbare majoră în școlile austriece. Vălul islamic, interzis pentru minore

Guvernul Austriei a aprobat un proiect de lege care prevede interzicerea purtării tuturor tipurilor de acoperiri islamice pentru cap, inclusiv hijab și burqa, de către fete până la vârsta de 14 ani în școli.

Măsura ar urma să intre în vigoare începând cu anul școlar 2026, iar proiectul a fost semnat de Consiliul de Miniștri miercuri, înainte de votul parlamentar programat pentru luna decembrie.

Noua lege va fi aplicată pe întreaga suprafață a școlii, inclusiv în timpul orelor, pauzelor și activităților sportive.

În cazul încălcării repetate a regulilor, școlile vor fi obligate să organizeze întâlniri cu elevii și părinții, iar cazurile ulterioare vor fi raportate serviciilor de protecție a copilului și tineretului.

Părinții care nu respectă regula ar putea fi amendați cu sume între 150 și 800 de euro sau, în cazurile grave, riscă până la două săptămâni de închisoare.

Ministrul pentru integrare, Claudia Plakolm, a declarat:

„Un văl pe capul unei fete de unsprezece ani este un simbol al opresiunii și va rămâne așa.”

Ea a explicat că situația s-a schimbat de la o măsură similară introdusă în 2019 și ulterior anulată de Curtea Constituțională.

La acel moment, aproximativ 3.000 de fete musulmane erau afectate, iar astăzi numărul a crescut la aproximativ 12.000.

Plakolm a adăugat că, în 2019, presiunea asupra fetelor de a purta vălul venea în principal din partea familiei, în special din partea tatălui sau a fraților.

În prezent, însă, influența exercitată de către influencerii radicali islamici și așa-numiții modele de pe rețelele sociale joacă un rol considerabil.

„Tinerii băieți, în special, se simt chemați să acționeze ca gardieni morali”, a precizat ministrul.

Comunitatea religioasă islamică a criticat propunerea, acuzând guvernul că urmărește un avantaj politic și că ar putea alimenta sentimentul anti-islamic.

În ciuda acestor critici, toate partidele politice au recunoscut în prezent existența unei probleme sociale legate de purtarea vălului în școli.

Legislația este așteptată să fie adoptată de Consiliul Național în luna decembrie.

Aceasta nu este prima încercare a Austriei de a reglementa purtarea vălului islamic în școli. Măsura precedentă, adoptată în 2019, a fost anulată de instanțele constituționale, dar autoritățile consideră că contextul social și influențele externe asupra tinerelor au evoluat, ceea ce justifică reintroducerea legii.

Pe măsură ce proiectul va fi discutat în Parlament, atenția publicului și a mass-media se va concentra asupra efectelor sale asupra comunității musulmane și asupra implementării măsurii în unitățile școlare din întreaga țară.