Cele mai pitorești rute din Uzbekistan ce nu trebuie ratate într-un circuit organizat

Uzbekistanul, inima fostului Drum al Mătăsii, este o țară unde istoria și peisajele se împletesc într-un spectacol fascinant. De la orașele legendare Samarkand, Buhara și Hiva, pline de moschei albastre și minarete elegante, până la stepele aride, munții Tian-Șan și oazele ascunse în deșert, fiecare colț al țării spune o poveste. Un circuit organizat în Uzbekistan oferă oportunitatea ideală de a descoperi, sigur și confortabil, cele mai pitorești rute și locuri emblematice ale Asiei Centrale – un tărâm în care trecutul strălucitor al caravanelor și splendoarea orientală prind din nou viață.

Tashkent, orașul care deschide porțile Uzbekistanului, primește vizitatorii cu un mix interesant de tradiție și modernitate. Majoritatea turiștilor ajung în Tashkent, fie cu zbor direct din Europa, fie printr-o escală în Istanbul sau Dubai. Aeroportul Internațional oferă toate facilitățile moderne: check-in online rapid, gestionare clară a bagajelor de mână și personal care vorbește engleză, uzbecă sau rusă.

Imediat ce ajungi în oraș, explorează Chorsu Bazaar, o piață ce adună sub cupola sa colorată zeci de standuri cu fructe uscate, mirodenii și produse tradiționale. Localnicii sunt primitori și nu insistă asupra negocierilor, ceea ce face experiența relaxată chiar din start. În zona centrală, dai peste complexul Hazrati Imom, faimos pentru manuscrisele Coranului din secolul VII – un loc de interes istoric aparte.

Metroul din Tashkent oferă o modalitate rapidă și ieftină de a traversa orașul. Stațiile impresionează prin design; fiecare linie are propriul stil, cu marmură și vitraje ce amintesc de muzeele europene. O cursă costă aproximativ 1400 UZS (mai puțin de 0,20 EUR). Plimbă-te în Piața Independenței, unde găsești monumente, spații verzi și restaurante la prețuri accesibile.

Pentru cazare, caută hoteluri sau pensiuni aproape de centru. O noapte la un hotel de 3 stele pornește de la 40 EUR, iar restaurantele servesc meniuri cu shashlyk, lagman și ceai pentru aproximativ 5-8 EUR. Tashkent se descoperă cel mai bine între martie și mai sau în septembrie-octombrie, când temperaturile oscilează între 20 și 28 de grade. În afara sezonului, orașul oferă o atmosferă mai liniștită și prețuri mai mici.

Puțini călători pun Karakalpakstan pe hartă, însă zona aduce ceva ce nu găsești oriunde: tăcerea deșertului combinată cu impactul unei tragedii ecologice. Ajungi la Nukus cu un zbor intern de aproximativ 1h20 din Tashkent. Orașul găzduiește Muzeul Savitsky, recunoscut internațional pentru colecția de artă avangardistă rusească și piese arheologice locale. Intrarea costă aproximativ 6 EUR, iar tururile cu ghid local adaugă context important exponatelor.

De aici, te îndrepți către Muynak – cândva port la Marea Aral, azi un sat monumental prin cimitirul de vapoare ruginite pe fundul uscat. În muzeul local, poți vedea fotografii și machete ce ilustrează evoluția dramatică a regiunii. O excursie la apus pe fundul secat al mării rămâne memorabilă, mai ales pentru pasionații de fotografie.

Experimentează o noapte în iurta tradițională, unde gazdele pregătesc pilaf uzbec și pâine coaptă pe vatră. Un sejur de acest tip costă în jur de 30-40 EUR/persoană, cu cină și activități incluse. Ghidul local povestește legende ale stepei și explică obiceiuri autentice.

În zonă, adaugă la itinerariu necropola Mizdakhan și fortăreața de lut Chiplik Kala, puncte de relevanță arheologică și spirituală. Organizatorii pun la dispoziție transferuri cu autobuze dotate corespunzător, plus băuturi răcoritoare și snack-uri utile pentru drumurile lungi. Pentru această rută, momentul ideal de vizitare rămâne luna mai sau septembrie, când temperaturile sunt suportabile, iar cerul rămâne senin.

Această rută concentrează esența Drumului Mătăsii, iar circuitul organizat ușurează logistic orice transfer și cazare.

Khiva impresionează încă de la intrarea în cetatea Ichan-Kala, cu alei strâmte, ziduri ocru și minarete de poveste. Un bilet de acces la zonele principale costă între 6 și 10 EUR, iar majoritatea obiectivelor se află la distanță de câteva minute de mers pe jos. Poți urca în minaretul Islam Khodja pentru o priveliște panoramică asupra orașului. Atelierul de ceramică sau de gravură pe lemn din centrul istoric constituie opriri recomandate celor interesați de suveniruri locale.

Restaurantele din Khiva servesc shashlyk și plăcinte cu ierburi la terasele de pe acoperiș, cu prețuri de la 3-6 EUR pentru un meniu de bază. Ideal este să explorezi cetatea la apus, când atmosfera devine relaxată, iar culorile ocru-aurii schimbă fața orașului.

Bukhara păstrează vii tradițiile orientale. Centrul orașului, unde se află complexul Poi Kalon și Lyabi-Hauz, rămâne un magnet pentru turiști, dar și pentru localnici. Descoperă hanuri vechi, caravanseraiuri și piețe de dulciuri unde negustorii te invită la degustare gratuită. Poți participa la spectacole folclorice în curți interioare, unde dansatoarele și muzicienii recreează serile orientale autentice – biletul de acces costă aproximativ 10 EUR.

Accesul facil la Bukhara se face cu trenul Afrosiyob, care leagă orașul de Khiva și Samarkand în aproximativ 1h30-2h30, la prețuri de la 15 EUR/bilet. Primăvara și toamna aduc cea mai plăcută vreme pentru plimbări pe jos, cu temperaturi blânde și străzi pline de viață.

Samarkand, celebru pentru Piața Registan, impresionează orice vizitator prin arhitectura sa. Intrarea în complex costă în jur de 7 EUR, iar ghizii povestesc legenda celor trei școli islamice decorate cu mozaicuri albastre și aurii. Mausoleul Gur-e Amir, mormântul conducătorului Timur, merită subliniat în itinerariu pentru valoarea istorică și artistică.

Samarkand oferă opțiuni pentru toate gusturile: de la piețe aglomerate cu fructe confiate și ceaiuri aromate, până la restaurante cu grădini unde poți încerca plov tradițional la prețuri de 4-8 EUR/porție. Cazările variază de la hoteluri renovate din clădiri istorice (50-90 EUR/noapte) la pensiuni intime, apreciate pentru ospitalitate locală.

Transferurile între orașe sunt foarte practice: trenul rapid Afrosiyob, zboruri interne scurte sau, la nevoie, microbuze pentru grupuri. Alege aceste variante pentru itinerarii fluide și acces direct la obiective.

Uzbekistanul oferă condiții prietenoase primăvara (martie-mai) sau toamna (septembrie-noiembrie). Atunci, temperaturile se mențin între 20-28°C ziua și 10-18°C noaptea, perfecte pentru activități în aer liber. Evită mijlocul verii, când valorile se apropie de 45°C, mai ales în deșert.

Tururile organizate includ aproape mereu transport cu autocare moderne sau trenuri confortabile, plus zboruri interne eficiente pentru rute lungi (cum ar fi Khiva-Bukhara, cu zbor de 40 minute, economie de timp clară față de 7-8 ore de condus sau mers cu mașina). Agențiile gestionează toate formalitățile de check-in online și transferuri de bagaje astfel încât călătorii să aibă parte de program fără stres.

Bagajul de mână devine esențial, mai ales dacă te plimbi des între orașe – recomandăm un rucsac ușor, haine lejere pentru zilele călduroase, încălțăminte sport și eșarfă (obligatorie pentru femei dacă intri în moschei sau mausolee). Pentru vizite la lăcașe religioase, acoperă umerii și genunchii pentru respectarea tradițiilor locale.

Optează pentru circuite cu grupuri de 10-20 persoane; interacțiunea e relaxată, iar personalizarea programului se poate realiza ușor la cererea grupului. Cazările selectate se află aproape de obiective, iar mesele principale incluse scutesc timp și identificarea continuă a restaurantelor bune. Seara, poți explora pe cont propriu zonele vechi, savurând dulciuri locale și ceai.

Bugetul unei călătorii pe aceste rute, într-un circuit în Uzbekistan de 8-10 zile, pornește de la 2.090 EURO (zboruri internaționale incluse).

O experiență autentică depinde de cât de mult intri în contact cu localnicii și cultura lor. Un circuit organizat creează ocazii variate: de la degustări de produse tradiționale (ca plov-ul gătit la ceaun în Khiva sau dulciurile de casă din Bukhara), la participarea la ateliere cu meșteșugari autentici din Samarkand. Într-un atelier de ceramică, turul include explicații, demonstrații și ocazia să realizezi propriul suvenir, perfect de dăruit acasă.

În Bukhara, serile folclorice prind viață în caravanseraiuri renovate, iar turiștii pot dansa alături de localnici pe ritmuri arhaice. Un bilet pentru un astfel de spectacol costă între 10 și 15 EUR, dar amintirea rămâne neprețuită.

Dacă alegi cazarea la pensiuni locale sau iurte în deșert, gazdele organizează petreceri mici cu foc de tabără, muzică la dutar și povești despre regiunea Aralului. Mulți călători apreciază atmosfera relaxată, mâncarea preparată în casă și ocazia de a învăța câteva cuvinte uzbece de la copii sau vârstnici.

Indiferent dacă vrei să descoperi orașe legendare, să explorezi deșerturi sau să te bucuri de atmosfera autentică din pensiuni și bazaruri, Uzbekistanul devine accesibil și plin de surprize atunci când călătorești organizat și informat. Trimite-ți întrebările sau experiențele pentru a inspira și alți pasionați de aventură pe Drumul Mătăsii!