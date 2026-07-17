Șoferii care intenționează să ajungă luni, 20 iulie, pe Transfăgărășan trebuie să își planifice din timp călătoria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că circulația va fi închisă temporar pe un sector al DN7C - Transfăgărășan, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Restricțiile vor afecta unul dintre cele mai aglomerate sectoare ale șoselei alpine, în apropierea Lacului Bâlea, zonă vizitată zilnic de mii de turiști în sezonul estival.

Potrivit CNAIR, restricțiile vor fi instituite între kilometrul 103+500, în zona Vila Bâlea, și kilometrul 115+500, în zona Bazei Salvamont – intrarea în Tunelul Bâlea.

Circulația rutieră va fi oprită în două intervale orare:

-între 12:00 și 14:00; -între 16:00 și 19:00.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a unui eveniment automobilistic.

CNAIR le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor și ale personalului aflat în zonă.

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din România în timpul verii, iar zona Bâlea atrage zilnic mii de vizitatori.

Din acest motiv, autoritățile avertizează că pot apărea întârzieri și recomandă folosirea unor rute alternative, acolo unde este posibil.

Autoritățile reamintesc că turiștii care ajung pe Transfăgărășan trebuie să respecte și regulile privind interacțiunea cu animalele sălbatice.

Instituția Prefectului Argeș a anunțat că, în perioada 27 mai -12 iulie, echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcției Silvice Argeș, Gărzii Forestiere Ploiești, Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului de Jandarmi Județean și Inspectoratului de Poliție Județean au desfășurat controale pe DN7C - Transfăgărășan.

În urma verificărilor, au fost aplicate nouă amenzi, în valoare totală de 106.500 de lei, pentru persoane care au încălcat interdicția de a hrăni urșii.

„Reamintim cetățenilor că hrănirea urșilor nu este un act de bunătate, ci un pericol real pentru siguranța publică și pentru viața animalelor. Prin aceste acțiuni dorim să descurajăm comportamentele iresponsabile care transformă animalele sălbatice în prezențe constante pe drumurile publice sau în stațiuni”, au transmis reprezentanții Instituției Prefectului Argeș.

Astfel, autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia sau hrăni urșii întâlniți pe marginea drumului și să respecte regulile de siguranță pe întreaga durată a călătoriei.