Autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de 106.500 de lei turiștilor surprinși hrănind urșii pe DN 7C – Transfăgărășan. Sancțiunile au fost date în urma unei serii de controale desfășurate în perioada 27 mai – 12 iulie, iar reprezentanții Instituției Prefectului Argeș avertizează că astfel de gesturi pun în pericol atât oamenii, cât și animalele sălbatice.

În total, au fost aplicate nouă amenzi pentru încălcarea prevederilor legale care interzic hrănirea urșilor.

Acțiunile de verificare au fost realizate de echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcției Silvice Argeș, Gărzii Forestiere Ploiești, Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș și Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

În urma controalelor efectuate pe unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din România, autoritățile au constatat mai multe cazuri în care turiștii au oprit pentru a hrăni urșii aflați în apropierea carosabilului.

Pentru aceste fapte au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 106.500 de lei.

Reprezentanții Instituției Prefectului Argeș atrag atenția că apropierea de animalele sălbatice și hrănirea acestora favorizează apariția unor situații periculoase.

„Reamintim cetățenilor că hrănirea urșilor nu este un act de bunătate, ci un pericol real pentru siguranța publică și pentru viața animalelor. Prin aceste acțiuni dorim să descurajăm comportamentele iresponsabile care transformă animalele sălbatice în prezențe constante pe drumurile publice sau în stațiuni”, au transmis reprezentanții Instituției Prefectului Argeș.

Specialiștii atrag atenția că urșii care sunt hrăniți de oameni își pierd teama naturală față de prezența umană și ajung să asocieze drumurile și zonele turistice cu surse ușoare de hrană.

În timp, acest comportament poate duce la apariția tot mai frecventă a animalelor în apropierea șoselelor, crescând riscul producerii unor accidente rutiere sau al unor incidente în care turiștii sunt atacați.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru a descuraja hrănirea animalelor sălbatice și pentru a reduce riscurile la adresa siguranței publice.