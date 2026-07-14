Pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani, amenzi mult mai mari pentru companii și sancțiuni înăsprite pentru faptele comise în ariile naturale protejate sunt prevăzute într-un proiect de lege pus în transparență decizională de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că proiectul va fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuții depline.

„Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuţii depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalităţii de mediu. Un proiect ambiţios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul şi pun în pericol viaţa oamenilor, sancţiunile trebuie să fie proporţionale cu efectele produse. Poluarea gravă şi distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câştigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, a transmis Diana Buzoianu.

Proiectul introduce un sistem gradual de sancționare, în funcție de gravitatea faptelor și de efectele produse asupra mediului sau asupra persoanelor.

Astfel, sunt propuse următoarele pedepse:

-închisoare de la un an la cinci ani pentru fapte care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau pot produce daune semnificative mediului; -închisoare de la doi la șapte ani, dacă daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv; -închisoare de la trei la zece ani pentru distrugeri sau daune semnificative produse pe scară largă, ireversibile ori de lungă durată; -închisoare de la 10 la 20 de ani, atunci când infracțiunea de mediu are ca urmare moartea unei persoane.

Proiectul prevede și sancțiuni mai severe pentru persoanele juridice.

Valoarea unei zile-amendă va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunile să fie suficient de descurajatoare inclusiv pentru companiile cu cifre de afaceri ridicate.

În plus, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată va reprezenta circumstanță agravantă.

Ministerul Mediului propune introducerea unor noi infracțiuni prevăzute de Directiva europeană privind criminalitatea de mediu, care trebuie transpusă în legislația românească în acest an.

Totodată, în numeroase situații vor fi sancționate nu doar infracțiunile consumate, ci și tentativa și faptele comise din culpă.

Proiectul definește distinct cazurile în care prejudiciul este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă și introduce forme de criminalitate de mediu de o gravitate excepțională asociate conceptului de „ecocid”.

Pe lângă înăsprirea pedepselor, proiectul stabilește obligații privind pregătirea profesională a autorităților implicate în combaterea infracționalității de mediu, cooperarea dintre instituții, prevenirea faptelor, colectarea datelor statistice și elaborarea unei strategii naționale în acest domeniu.

Potrivit Ministerului Mediului, noua reglementare transpune Directiva (UE) 2024/1203, adoptată după ce evaluările europene au arătat că numărul dosarelor privind criminalitatea de mediu investigate și soluționate rămâne redus, iar sancțiunile actuale nu sunt întotdeauna eficiente, proporționale și suficient de descurajatoare.