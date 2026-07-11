Noi obligații și sancțiuni pentru șoferi în 2026. Cele mai importante modificări

Pentru șoferi, anul 2026 aduce o serie de reguli și sisteme noi care schimbă modul în care sunt monitorizați și sancționați în trafic. Camerele e-SIGUR, emiterea amenzilor fără oprirea în trafic, noile proceduri privind testarea pentru alcool și droguri, dar și dotările obligatorii pentru mașinile noi se numără printre modificările care se aplică deja sau intră în vigoare etapizat.

Una dintre cele mai importante modificări pentru șoferii din România este implementarea sistemului e-SIGUR, care permite supravegherea traficului cu ajutorul camerelor fixe și mobile, fără ca verificările să se bazeze exclusiv pe radarele clasice sau pe echipajele aflate în teren.

Sistemul funcționează prin intermediul unor echipamente amplasate pe drumurile publice și conectate la platformele informatice utilizate de Poliția Română. Totodată, legislația permite administratorilor drumurilor să transmită automat informații și date rezultate din monitorizare prin intermediul unor sisteme securizate de comunicații.

Actualele prevederi din Codul rutier permit constatarea contravențiilor cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, omologate și verificate metrologic. În aceste situații, procesul-verbal poate fi întocmit chiar și atunci când conducătorul auto nu este oprit în trafic, după identificarea persoanei care s-a aflat la volan.

De asemenea, documentul poate fi emis în format electronic, semnat cu semnătură electronică și transmis prin platforme informatice, în cazul șoferilor care au ales această modalitate de comunicare. Înregistrările și documentele aferente pot fi păstrate pentru o perioadă de cinci ani.

Dacă o cameră surprinde un autovehicul în timp ce este comisă o abatere, iar conducătorul auto nu este identificat pe loc, proprietarul sau persoana care deține vehiculul poate avea obligația de a comunica cine conducea mașina în acel moment. Și această procedură poate fi realizată prin intermediul platformelor electronice.

Pentru mulți șoferi, camerele de monitorizare sunt asociate în primul rând cu măsurarea vitezei. În realitate, sistemul e-SIGUR este utilizat pentru identificarea unui număr mai mare de abateri de la regulile de circulație.

Datele colectate pot fi folosite pentru sancționarea depășirii limitei legale de viteză, circulației pe benzi interzise sau restricționate, trecerii pe culoarea roșie a semaforului, nerespectării regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată, comportamentului agresiv în trafic și depășirii coloanelor de autovehicule oprite la semafor sau la bariere.

Astfel, monitorizarea nu se limitează la viteza de deplasare, ci poate viza și situațiile în care un conducător auto intră pe o bandă pe care nu are dreptul să circule, forțează culoarea roșie a semaforului, ocolește coloanele formate înaintea unei bariere ori adoptă un comportament agresiv în trafic.

Legislația permite utilizarea filmărilor realizate de alți participanți la trafic pentru sancționarea comportamentului agresiv, însă doar dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Simpla publicare a unui videoclip pe rețelele sociale nu este suficientă pentru aplicarea unei sancțiuni. Sesizarea trebuie transmisă prin platformele informatice stabilite de autorități și trebuie să cuprindă datele persoanei care formulează reclamația, o declarație pe propria răspundere, precum și data, ora și locul producerii incidentului, alături de înregistrarea video.

În același timp, imaginile trebuie să surprindă clar manevra agresivă, autovehiculul implicat, numărul de înmatriculare și elementele care permit identificarea locului unde s-a produs fapta. În lipsa acestor informații sau dacă sesizarea este transmisă după expirarea termenului de 30 de zile, aceasta poate fi clasată.

Regulile privind testarea pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive au fost modificate, în contextul situațiilor în care unii șoferi au rămas fără permis pentru perioade îndelungate până la finalizarea analizelor de laborator. Potrivit prevederilor în vigoare, instituțiile de medicină legală au obligația de a transmite către Poliție rezultatele analizelor toxicologice în cel mult 72 de ore de la încheierea recoltării probelor biologice.

În situația în care analizele confirmă că nu există alcool sau substanțe psihoactive în organism, permisul de conducere este restituit titularului.

Aceeași măsură se aplică și atunci când termenul de 72 de ore este depășit, iar rezultatele nu au fost comunicate către Poliție. În acest caz, permisul este restituit până la clarificarea situației.

Noile prevederi nu elimină testarea rapidă în trafic și nici obligația conducătorului auto de a se supune verificărilor. În schimb, stabilesc un termen-limită pentru cazurile în care permisul este retras sau reținut în urma unui rezultat preliminar ori ca urmare a refuzului sau imposibilității efectuării testării rapide.

Valoarea sancțiunilor aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație este influențată de punctul-amendă, care reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie.

În condițiile în care salariul minim brut este de 4.050 de lei, un punct-amendă are valoarea de 202,5 lei. Astfel, sancțiunile sunt mai mari comparativ cu perioada în care punctul-amendă era plafonat la 145 de lei.

În prezent, cuantumul amenzilor este următorul:

Clasa I: 2-3 puncte-amendă, respectiv între 405 și 607,5 lei;

Clasa II: 4-5 puncte-amendă, adică între 810 și 1.012,5 lei;

Clasa III: 6-8 puncte-amendă, cu valori între 1.215 și 1.620 de lei;

Clasa IV: 9-20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă între 1.822,5 și 4.050 de lei;

Clasa V, aplicabilă persoanelor juridice: 21-100 de puncte-amendă, adică între 4.252,5 și 20.250 de lei.

Creșterea valorii punctului-amendă înseamnă că abateri care în trecut implicau sancțiuni mai reduse presupun acum costuri considerabil mai mari. În unele situații, acestea se adaugă perioadei de suspendare a permisului de conducere.

O altă modificare introdusă în 2026 îi vizează pe conducătorii auto care nu își achită amenzile rutiere în termenul prevăzut de lege.

Potrivit noilor reguli, neachitarea sancțiunii poate conduce la suspendarea dreptului de a conduce. Durata suspendării este calculată proporțional cu suma restantă, fiind stabilită o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați, fără a fi luate în calcul fracțiile.

De exemplu, în cazul unei amenzi neachitate în valoare de 1.000 de lei, suspendarea dreptului de a conduce poate ajunge la 20 de zile.

Mecanismul se aplică sancțiunilor rutiere emise după intrarea în vigoare a acestei măsuri și nu amenzilor aplicate anterior. Prin această modificare, autoritățile urmăresc ca neachitarea unei amenzi să aibă consecințe și asupra dreptului de a conduce, nu doar asupra obligațiilor fiscale.

O parte dintre schimbările care îi vizează pe șoferi nu sunt introduse prin legislația națională, ci prin regulamente europene aplicabile și autovehiculelor noi comercializate în România.

Conform normelor privind siguranța generală a vehiculelor, noile mașini trebuie să fie dotate cu mai multe sisteme de asistență și protecție. Printre acestea se numără Intelligent Speed Assistance, care avertizează șoferul atunci când depășește limita legală de viteză, Event Data Recorder, cunoscut și ca „cutia neagră”, sistemul de frânare automată de urgență, avertizarea privind oboseala sau lipsa de atenție, avertizarea la părăsirea benzii de circulație, semnalizarea frânării de urgență și sistemele de asistență pentru mersul înapoi.

Aceste sisteme nu aplică sancțiuni și nu emit automat amenzi. De asemenea, asistentul de viteză nu blochează definitiv accelerația autovehiculului. Rolul lor este de a contribui la creșterea nivelului de siguranță și de a utiliza informațiile disponibile pentru prevenirea accidentelor.

În ceea ce privește Event Data Recorder, acesta nu funcționează ca o cameră care înregistrează permanent interiorul sau exteriorul mașinii. Sistemul stochează informații tehnice relevante înaintea și în timpul unui accident, precum viteza de deplasare, frânarea sau modul în care au funcționat anumite sisteme ale autovehiculului.

O altă obligație introdusă prin legislația europeană prevede ca mașinile noi să fie compatibile cu instalarea unui dispozitiv de tip alcohol interlock. Această cerință nu înseamnă că fiecare conducător auto va fi obligat să sufle într-un etilotest înainte de a porni motorul și nici că toate mașinile noi vor fi livrate cu un astfel de dispozitiv montat.

Obligația vizează existența unei interfețe tehnice care permite instalarea ulterioară a unui sistem capabil să blocheze pornirea autovehiculului atunci când șoferul are o concentrație de alcool peste limita stabilită.

Dispozitivul este utilizat deja în anumite state în cazul șoferilor recidiviști, în transportul profesional sau în cadrul unor programe speciale. Funcționarea lui presupune efectuarea unui test înainte de pornirea mașinii, iar dacă valoarea alcoolului depășește limita admisă, motorul nu poate fi pornit.

Regulile pentru șoferi privind circulația în sensurile giratorii nu se rezumă doar la acordarea priorității vehiculelor aflate deja în interiorul intersecției. Conducătorii auto trebuie să respecte și regulile privind schimbarea benzilor de circulație atunci când părăsesc sensul giratoriu.

Astfel, un șofer care circulă pe banda interioară și intenționează să iasă din intersecție trebuie să semnalizeze schimbarea direcției de mers, să se asigure și să acorde prioritate vehiculelor care circulă regulamentar pe banda exterioară.

Faptul că un autovehicul se află într-un sens giratoriu nu înlătură obligația respectării regulilor privind schimbarea benzii de circulație. Numeroase accidente se produc tocmai în situațiile în care un conducător auto părăsește intersecția fără să se asigure, în timp ce un alt vehicul își continuă deplasarea regulamentar pe banda exterioară.