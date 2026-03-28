Totul despre sistemul e-SIGUR din România. Cum funcționează și cum sunt procesați șoferii din trafic

Sistemul e-SIGUR este activ în România prin radare mobile TRUCAM 2, dar componentele fixe nu sunt încă operaționale, relatează promotor.ro. Cum sunt procesați șoferii surprinși în trafic.

Monitorizarea traficului rutier din România a intrat într-o nouă etapă odată cu introducerea sistemului e-SIGUR. Acesta este conceput ca o platformă integrată care centralizează datele despre circulație și abaterile comise pe drumurile publice.

Potrivit lui Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție în cadrul IGPR – Direcția Rutieră, sistemul nu se rezumă la utilizarea radarelor, ci include mai multe componente tehnice și informatice.

„Este un sistem integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice, iar datele de monitorizare se face prin colectare a datelor de trafic cu ajutorul mijloacelor tehnice fixe sau mobile și valorificarea datelor de către autoritățile de aplicare a legii”, a spus Florin Ciuleanu.

Deși proiectul prevede și instalarea unor camere fixe pe autostrăzi și drumuri expres, aceste echipamente nu sunt încă funcționale. În acest moment, supravegherea traficului se realizează exclusiv cu ajutorul radarelor mobile.

Este vorba despre dispozitive de tip TRUCAM 2, amplasate pe trepied, care înregistrează automat abaterile de la legislația rutieră, în special depășirea vitezei legale.

„Pistoalele radar funcționează în mod automat, sunt amplasate pe trepied, ele înregistrează abaterile, după care operatorul le descarcă într-o aplicație informatică denumită e-SIGUR”, a declarat oficialul IGPR.

Extinderea acestor radare la nivel național a început la 01 martie 2025, după o perioadă de testare desfășurată în luna ianuarie a aceluiași an.

Înregistrările realizate în trafic nu duc imediat la sancționarea șoferilor. Datele sunt transmise către Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier, unde sunt verificate și validate.

Procesul presupune analizarea imaginilor, confirmarea datelor și corelarea acestora cu bazele de date existente.

„Se face verificarea acelor semnalări, verificarea concordanței datelor înregistrate cu bazele de date, după care urmează identificarea contravenientului”, a spus Ciuleanu.

Legislația din România nu permite sancționarea directă a proprietarului vehiculului, așa cum se întâmplă în alte state. Autoritățile trebuie să stabilească exact cine se afla la volan în momentul comiterii abaterii.

„Nu putem să dăm sancțiuni proprietarului. Trebuie să identificăm conducătorul auto, autorul faptei contravenționale”, a spus reprezentantul IGPR.

În acest sens, proprietarul mașinii este contactat oficial și trebuie să comunice identitatea șoferului. Pe baza acestei declarații este aplicată sancțiunea.

Autoritățile au în plan completarea sistemului cu radare fixe, care vor fi instalate pe drumurile de mare viteză. Acestea ar urma să asigure o monitorizare continuă a traficului.

Până la activarea acestor componente, radarele mobile rămân principalul instrument de control. În prezent, nu există un calendar oficial pentru momentul în care sistemul va deveni complet operațional.

Estimările din industrie indică un termen de aproximativ doi ani pentru funcționarea la capacitate maximă, însă această perspectivă nu a fost confirmată oficial.