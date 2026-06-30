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De la 1 iulie cresc amenzile rutiere. Noul punct de amendă ajunge la 216,25 lei

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De la 1 iulie cresc amenzile rutiere. Noul punct de amendă ajunge la 216,25 leiSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea punctului de amendă este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară, astfel că odată cu creșterea acestuia cresc automat și sancțiunile aplicate pentru abaterile rutiere.

Modificarea intră în vigoare miercuri, 1 iulie 2026, după ce Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 146/2026, majorarea salariului minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

În consecință, punctul de amendă va crește de la 202,5 lei la 216,25 lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 6,8%.

Punctul de amendă este calculat în funcție de salariul minim

Potrivit prevederilor Codului Rutier, punctul de amendă reprezintă 5% din valoarea salariului minim brut pe țară. Din acest motiv, orice modificare a salariului minim are efect direct asupra cuantumului sancțiunilor contravenționale aplicate șoferilor.

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Creșterea de la 202,5 lei la 216,25 lei se va reflecta în toate amenzile stabilite în funcție de numărul de puncte-amendă prevăzute de legislația rutieră.

În schimb, regulile privind plata sancțiunilor rămân neschimbate. Persoanele sancționate pot achita, în continuare, jumătate din valoarea amenzii în termenul prevăzut de lege, beneficiind de aceeași facilitate aplicată și până acum.

Exemple de amenzi care se aplică de la 1 iulie

Noile valori afectează toate abaterile sancționate prin sistemul punctelor-amendă. Una dintre cele mai frecvente contravenții este depășirea limitei legale de viteză.

Viteză

Viteză. Sursa foto AI

Astfel, pentru depășirea vitezei cu 10-20 km/h peste limita legală, sancțiunea este de două sau trei puncte-amendă. Începând cu 1 iulie, șoferii vor plăti între 432,50 lei și 648,75 lei.

În cazul unei depășiri cu 21-30 km/h, legislația prevede patru sau cinci puncte-amendă. Valoarea sancțiunii va fi cuprinsă între 865 lei și 1.081,25 lei.

Pentru depășirea vitezei legale cu 31-40 km/h, amenda este de șase până la opt puncte-amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune cuprinsă între 1.297,50 lei și 1.730 lei.

Cu cât numărul punctelor-amendă prevăzut de lege este mai mare, cu atât valoarea finală a sancțiunii crește proporțional.

Majorarea salariului minim produce efecte și asupra sancțiunilor rutiere

Creșterea salariului minim brut pe economie are efecte care depășesc sfera veniturilor salariale. Deoarece numeroase obligații și sancțiuni sunt raportate la acest indicator economic, modificarea sa influențează automat și valoarea amenzilor aplicate în trafic.

Începând cu 1 iulie 2026, șoferii trebuie să țină cont de faptul că orice abatere sancționată prin puncte-amendă va avea un cost mai ridicat decât până acum. În același timp, prevederile privind posibilitatea achitării a jumătate din valoarea amenzii în termenul legal rămân în vigoare.

Noile valori vor fi aplicate tuturor contravențiilor constatate după intrarea în vigoare a majorării salariului minim, respectiv de la 1 iulie 2026.

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