Curtea de Apel Timișoara a majorat definitiv pedepsele celor trei bărbați condamnați pentru furtul a 16 saci cu bani destinați plății pensiilor. Doi dintre aceștia vor executa câte șapte ani de închisoare, iar al treilea, șase ani și șase luni. Furtul, comis în mai 2025 la Oficiul Poștal Timișoara 1, a fost descoperit întâmplător de polițiștii rutieri, după ce șoferul unei mașini a încercat să evite un echipaj.

Trei bărbați implicați în furtul a 9,47 milioane de lei din sediul Poștei Mari din Timișoara au primit pedepse definitive cu executare. Curtea de Apel Timișoara a admis majorarea condamnărilor stabilite în iulie 2026 de Tribunalul Timiș.

Banii, care urmau să fie folosiți pentru plata pensiilor, au fost sustrași în noaptea de 30 spre 31 mai 2025. Autorii au reușit să scoată din clădire 16 saci, însă au fost descoperiți înainte ca reprezentanții Poștei să sesizeze furtul.

Cazul a fost descoperit după ce un polițist rutier a observat comportamentul neobișnuit al șoferului unui autoturism care și-a schimbat brusc direcția la vederea echipajului.

Instanța de apel a decis majorarea pedepselor pentru toți cei trei inculpați, după ce prima hotărâre fusese pronunțată de Tribunalul Timiș în luna iulie. Andrei Grigoraș a primit șase ani și șase luni de închisoare pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave, față de trei ani și trei luni, cât stabilise prima instanță.

Judecătorii au majorat și condamnarea pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, de la nouă luni la un an și șase luni. După contopirea pedepselor și aplicarea sporului legal, bărbatul are de executat șapte ani de închisoare. În cazul lui Eduard-Sebastian Abraham, pedeapsa finală a fost stabilită la șapte ani de închisoare, comparativ cu patru ani în primă instanță. Acesta a fost judecat în stare de recidivă postexecutorie.

Florin Dorin Vlad a primit trei ani și șase luni pentru complicitate la furt calificat, după ce Tribunalul Timiș îl condamnase inițial la doi ani și șase luni. Instanța a revocat și suspendarea unei pedepse anterioare de trei ani, astfel că acesta va executa în total șase ani și șase luni de închisoare. Decizia Curții de Apel Timișoara este definitivă.

Furtul a ieșit la iveală în dimineața zilei de 31 mai 2025, în timpul unei acțiuni a polițiștilor rutieri din Timișoara. Pe strada Nicolae Titulescu, șoferul unui autoturism a efectuat un viraj brusc spre dreapta în momentul în care a observat echipajul de poliție.

Manevra le-a atras atenția oamenilor legii, care au pornit în urmărirea mașinii și au reușit să o oprească pe o stradă din apropiere. Doi dintre ocupanți au coborât și au încercat să fugă. Șoferul, care avea atunci 36 de ani, a fost prins de polițiști.

La verificarea autoturismului, agenții au stabilit că numerele de înmatriculare franceze montate pe acesta aparțineau, de fapt, unei alte mașini. În interior au fost găsiți 16 saci cu bani, care proveneau din casieria Oficiului Poștal Timișoara 1.

„Descoperirea furtului a aparținut polițiștilor rutieri”, au precizat ulterior reprezentanții Poliției Timiș.

Intervenția polițiștilor nu fusese declanșată în urma unei plângeri sau a unei alarme transmise de Poșta Română.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, furtul a fost comis în noaptea de 30 spre 31 mai 2025, la sediul Oficiului Poștal Timișoara 1. Autorii au intrat în clădire prin efracție, folosind accesul dinspre bulevardul Mihai Eminescu.

Aceștia au forțat mai multe căi de acces până când au ajuns în casierie, unde se aflau banii pregătiți pentru plata pensiilor. Din încăpere au fost sustrași 9.470.000 de lei, depozitați în 16 saci albi de rafie.

Modul în care a fost comis furtul a fost prezentat de anchetatori în documentele întocmite pentru solicitarea arestării persoanelor cercetate.

Întreaga sumă a fost recuperată după descoperirea banilor în autoturism. În martie 2026, cei trei inculpați au recunoscut acuzațiile și au cerut să fie judecați prin procedura simplificată.

Anchetatorii au verificat și posibilitatea ca autorii să fi beneficiat de informații din interiorul instituției. Cercetările au urmărit să stabilească modul în care aceștia au aflat unde erau depozitați banii și ce puncte vulnerabile avea clădirea.

În mai 2026, procurorii au anunțat că o angajată a Poștei era cercetată pentru presupusa transmitere a unor informații referitoare la organizarea sediului.

Femeia era suspectată că ar fi oferit detalii despre amplasarea sistemelor de supraveghere și alarmare, precum și despre procedurile de păstrare și distribuire a sumelor de bani. Aceasta a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetată pentru complicitate la furt calificat.

Situația sa juridică este distinctă de cea a celor trei bărbați pentru care Curtea de Apel Timișoara a pronunțat condamnările definitive.

După descoperirea furtului, Poșta Română a anunțat că întreaga sumă sustrasă a fost recuperată.

Compania a transmis că incidentul nu a afectat distribuirea pensiilor și a prestațiilor sociale, iar beneficiarii urmau să primească banii conform programului. Totodată, instituția a anunțat efectuarea unor controale interne pentru verificarea respectării măsurilor de securitate.

Printre măsurile avute în vedere s-au numărat reinstruirea angajaților, verificarea echipamentelor antiefracție și actualizarea procedurilor de colaborare cu firma responsabilă de intervenții.

Furtul s-a încheiat cu recuperarea integrală a celor 9,47 milioane de lei, iar cei trei bărbați condamnați definitiv au primit pedepse cuprinse între șase ani și șase luni și șapte ani de închisoare.