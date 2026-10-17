Florin Manole a prezentat principalele măsuri pe care intenționează să le urmărească la Ministerul Muncii, dacă va ocupa funcția în viitorul Guvern Niculescu. Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, acesta a enumerat patru obiective care privesc pensionarii, familiile, angajații și persoanele cu dizabilități.

Manole a susținut că măsurile de redresare a bugetului nu ar trebui să afecteze în primul rând categoriile de populație care se confruntă deja cu dificultăți financiare.

Florin Manole a inclus indexarea pensiilor pe lista principalelor obiective pe care le va urmări în cazul preluării Ministerului Muncii. O altă propunere este eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veterani și mame. De asemenea, viitorul ministru a indicat protejarea puterii de cumpărare a angajaților și acordarea unui sprijin mai consistent persoanelor cu dizabilități.

În mesajul publicat, Manole și-a prezentat prioritățile astfel:

„indexarea pensiilor;

eliminarea CASS pentru veterani și mai ales pentru mame, pentru ca venitul unei familii să nu fie împovărat tocmai atunci când crește responsabilitatea;

protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc;

sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilități, pentru demnitate și șanse egale, cuvinte care să nu rămână doar pe hârtie”.

Acestea sunt obiective anunțate de Florin Manole, nu măsuri deja adoptate.

În aceeași postare, Florin Manole a abordat situația familiilor cu venituri reduse, în contextul măsurilor de redresare fiscal-bugetară.

Acesta a afirmat că intenționează să evite transferarea celor mai mari costuri asupra persoanelor care au deja probleme financiare.

Potrivit acestuia, „familiile care întâmpină cele mai mari dificultăți NU vor mai fi cele care vor duce cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară”.

Florin Manole a anunțat și că Ministerul Muncii va „colabora cu ministerele Energiei și Mediului pentru a găsi soluții și finanțare pentru consumatorii vulnerabili”.

Florin Manole a prezentat și intenția de a colabora cu Ministerul Economiei pentru programele de formare profesională destinate persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Acesta a menționat în special tinerii și șomerii, pentru care dorește o mai bună corelare a resurselor de formare cu accesul pe piața muncii.

Totodată, Manole a anunțat că intenționează să colaboreze cu organizațiile sindicale și patronale.

„Împreună cu ministerul Economiei vom corela resursele de formare ca să susținem tinerii și șomerii pentru a se (re)activa pe piața muncii. Și, mai ales, voi fi un partener serios al sindicatelor și patronatelor în demersurile lor. Activitatea ministerului nu trebuie să fie opacă”, a continuat Manole.

O altă temă abordată de Florin Manole este protejarea drepturilor românilor care lucrează în afara țării. Acesta a afirmat că Ministerul Muncii are responsabilități și față de cetățenii români din diaspora, inclusiv în ceea ce privește drepturile de muncă, prestațiile sociale și pensiile.

Florin Manole a cerut o implicare mai mare a atașaților de muncă în urmărirea respectării acestor drepturi.

„Ministerul Muncii are și obligații față de românii care muncesc în afara țării. Drepturile lor, fie cele referitoare la muncă, fie cele referitoare la drepturi sociale sau pensii, la demnitate și respect, trebuie să fie urmărite de atașații de muncă, care vor trebui să arate că sunt mai activi decât au fost până acum”.

Propunerile au fost prezentate înainte ca Florin Manole să preia funcția de ministru al Muncii în Guvernul Niculescu.