Un virus extrem de periculos, potențial mortal, a ajuns în România. Ce este Chikungunya

Autoritățile au confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya în România. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a călătorit în Africa. Diagnosticul a fost confirmat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Marinescu, a explicat că nu există motive de îngrijorare în acest sens, având în vedere că există unități dotate în care se poate trata. El a adăugat că mulți români călătoresc în scop turistic sau de afaceri în țări din Africa, Asia sau America de Sud, ceea ce poate crește riscul apariției unor cazuri importate de boli exotice.

„Cu siguranță că nu trebuie să ne îngrijorăm, eu cred că trebuie să fim bucuroși pentru că sunt spitale precum Matei Balș care pot să pună un diagnostic rapid. Și întrebare e de ce important? Este foarte util, pentru că mulți dintre români merg fie în vacanță, fie în interes de business în țări din Africa până Asia, în America de Sud și trebuie să ne așteptăm”, a arătat medicul.

Marinescu a adăugat că există trei aspecte esențiale: circulația tot mai mare a persoanelor în aceste regiuni, riscul ca schimbările climatice să favorizeze apariția acestor virusuri și posibilitatea ca, în viitor, unele dintre ele să fie tot mai des întâlnite.

„Și al treilea lucru este ca în cazul de infecției virale de acest tip, la o persoană care e vulnerabilă s-ar putea să dăm de o formă severă”, a adăugat medicul.

Potrivit acestuia, virusul poate fi periculos în cazul celor care se confruntă deja cu un diagnostic grav.

„Și acum explic și spun așa o astfel de infecție virală la cineva care are de exemplu un cancer în spate, o boală cronică care îi perturbă sistemul imunitar s-ar putea să semne o infecție finală cu complicații importante, care înseamnă în sfera pulmonară și numai care înseamnă un la un moment dat o infecție generalizată, adică un sepsis”, a completat medicul.

Virusul Chikungunya (CHIKV) este un arbovirus transmis la om prin înțepătura țânțarilor Aedes (în special A. aegypti și A. albopictus). Boala se manifestă prin febră mare, dureri articulare severe, erupții cutanate și oboseală, simptome ce apar de obicei la 3-7 zile după mușcătură. Deși rareori fatal, virusul poate provoca dureri articulare cronice, ce pot persista luni sau chiar ani.

„Deci, altfel spus, poți să ajungi și la deces printr-o infecție care în general nu pune probleme deosebite ar. Un alt aspect important este că de obicei nu pui diagnosticul și nu se întâmplă doar în România. Deci pentru prima dată când am pus diagnosticul în România nu înseamnă că nu am avut”, a mai spus Marinescu.