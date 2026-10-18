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Un inginer silvic a murit lovit de o creangă în timp ce curăța un copac într-o unitate militară din Botoșani

Un inginer silvic a murit lovit de o creangă în timp ce curăța un copac într-o unitate militară din BotoșaniSursă foto: Arhivă Evz
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Din cuprinsul articolului

Un inginer silvic în vârstă de 46 de ani a murit sâmbătă, după ce a fost lovit în cap de o creangă căzută dintr-un copac pe care îl curăța împreună cu alți muncitori. Accidentul s-a produs în incinta unei unități militare din municipiul Botoșani.

Bărbatul a murit la locul accidentului

Creanga l-a lovit pe bărbat în cap, iar acesta a murit pe loc. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean s-a deplasat la fața locului, însă personalul medical nu a mai putut decât să constate decesul.

Victima și ceilalți muncitori care participau la lucrări erau angajați civili contractați pentru curățarea copacului din incinta unității militare.

Victima lucra la Direcția Silvică Botoșani

Bărbatul era inginer silvic și lucra la Direcția Silvică Botoșani. În momentul producerii accidentului, acesta se afla însă în timpul liber.

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