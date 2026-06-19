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Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din septembrie. Ce schimbări urmează în școli

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Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din septembrie. Ce schimbări urmează în școliUniforma. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Elevii din România ar putea purta din nou uniforme școlare începând din toamnă, dacă un proiect legislativ depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa, susținută de nai mulți parlamentari PSD, urmărește reducerea diferențelor sociale dintre elevi și limitarea fenomenelor de excludere și bullying din unitățile de învățământ.

Schimbări în școli. Elevii din toate unitățile de învățământ ar putea fi obligați să poarte uniformă

Potrivit inițiatorilor, uniforma școlară ar contribui la crearea unui mediu școlar mai echitabil, în care statutul financiar al familiei să nu mai fie vizibil prin hainele sau accesoriile purtate de elevi.

Măsura este susținută de numeroși părinți, care consideră că presiunea socială generată de hainele de firmă afectează relațiile dintre copii și poate duce la marginalizarea celor proveniți din familii cu venituri reduse.

Uniformă

Uniformă. Sursa foto: Colaj EVZ/Captură Youtube

Mulți profesori susțin că diferențele sunt tot mai vizibile în unitățile de învățământ

La rândul lor, reprezentanții unor unități de învățământ afirmă că diferențele sociale sunt tot mai evidente în școli, iar acestea se reflectă inclusiv în modul în care elevii interacționează între ei. Directorii unor instituții de învățământ spun că nu sunt rare situațiile în care copiii sunt judecați sau ironizați din cauza hainelor pe care le poartă.

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Susținătorii proiectului argumentează că uniforma școlară ar putea contribui la reducerea acestor diferențe și la promovarea unui climat bazat pe respect și egalitate de șanse. În opinia acestora, o ținută comună ar diminua barierele sociale și economice care stau, uneori, la baza discriminării dintre elevi.

Formele de bullying din școli nu pot fi oprite în urma acestor măsuri, potrivit psihologilor

Pe de altă parte, specialiștii în psihologie atrag atenția că uniformele nu reprezintă o soluție completă pentru combaterea violenței sau a fenomenului de bullying. Aceștia susțin că astfel de probleme au cauze mai profunde și necesită intervenții educaționale și sociale complexe.

Conform proiectului aflat în dezbatere, fiecare unitate de învățământ ar urma să își stabilească propriul model de uniformă, adaptat specificului școlii. În cazul elevilor proveniți din familii cu posibilități financiare reduse, costurile pentru achiziționarea uniformelor ar urma să fie suportate cu ajutorul statului.

Dacă proiectul va fi adoptat în procedură de urgență și va primi toate avizele necesare, noile reguli ar putea intra în vigoare chiar de la începutul anului școlar următor.

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