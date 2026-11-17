Fostul președinte Traian Băsescu consideră că menținerea în funcție a acelorași conduceri la Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și la Serviciul de Informații Externe (SIE) reprezintă o greșeală a actualului președinte, Nicușor Dan. În opinia sa, șeful statului ar fi trebuit să își formeze propria echipă, inclusiv prin numirea unor noi conducători ai serviciilor.

Invitat luni seară la TVR, Băsescu a respins ideea că Lucian Pahonțu, directorul SPP, ar fi de neînlocuit, subliniind că schimbarea acestuia depinde de o decizie prezidențială.

„Mi l-a recomandat Ministerul de Interne şi a făcut foarte bine treaba în mandatul meu. Treaba care o avea de făcut ca şef al SPP-ului. Vi se pare (că e de neînlocuit – n.r.). Schimbarea unui director cum e al SPP-ului e o chestie de până se scrie decretul. Şi semnează preşedintele şi nu mai e”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a afirmat că nu înțelege de ce actualul președinte dorește să îl păstreze pe Pahonțu în funcție, deși a admis că Nicușor Dan ar putea fi mulțumit de activitatea instituției și de calitatea serviciilor oferite.

Fostul președinte a avut, totuși, cuvinte de apreciere pentru activitatea SPP, despre care a spus că a devenit o structură bine cotată inclusiv la nivel internațional.

El a amintit că personalități desemnate în misiuni speciale ale Organizației Națiunilor Unite beneficiază de protecția ofițerilor români inclusiv în zone de conflict.

În același timp, Băsescu a făcut o distincție între criticile legate de durata mandatului lui Pahonțu și acuzațiile care i-au fost aduse. El a precizat că nu consideră justificată îndepărtarea unei persoane din funcție în lipsa unor certitudini privind respectivele acuzații.

„Acum nici nu poţi, în condiţiile în care nu ai certitudini cu privire la acuzaţiile care i se aduc, să execuţi un om. La Pahonţu e o singură problemă. Problema este că e de mult. Şi enervează pe mulţi că e de 21 de ani acolo”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a revenit astfel asupra ideii că schimbarea conducerii serviciilor ar trebui să facă parte din procesul prin care un nou președinte își stabilește propria echipă, fără ca acest lucru să presupună automat existența unor nereguli în activitatea celor aflați în funcție.