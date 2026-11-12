Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, la conferința de presă susținută la Dublin, de ce îl menține în funcție pe șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, în ciuda controverselor legate de trecutul acestuia și de activitatea sa din timpul Revoluției din 1989. Discuția a pornit de la comparații cu situații din Germania și Polonia, unde oficiali ar fi renunțat la funcții după apariția unor informații controversate.

În timpul dialogului, jurnalistul a vrut să afle de ce președintele nu a decis schimbarea generalului Lucian Pahonțu, care conduce SPP din 2005. Nicușor Dan a respins ideea că ar urmări o răzbunare politică și a explicat că obiectivul mandatului său este reformarea instituțiilor statului.

„Cred că întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este: nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare?”, a replicat șeful statului, după ce jurnalistul a invocat exemplele din alte state europene.

Președintele a continuat, afirmând că nici activitatea sa de la Primăria Capitalei, nici actualul mandat de la Cotroceni nu au avut ca scop sancționarea unor persoane.

„Eu nu am venit aici, după cum nu am mers nici la Primăria Capitalei, pentru a mă răzbuna. Mandatul meu este să pun niște lucruri în ordine. Și cred că este enorm, enorm de mult de făcut în direcția asta”, a declarat Nicușor Dan.

Jurnalistul a insistat că întrebarea sa nu are legătură cu răfuielile politice, ci cu responsabilitatea celor care ocupă funcții publice. Acesta a făcut referire la Germania și Polonia, unde au existat cazuri de oficiali care au demisionat după apariția unor informații controversate.

Discuția a ajuns și la evenimentele din decembrie 1989, jurnalistul amintind de trecutul profesional al lui Lucian Pahonțu și de apartenența acestuia la o structură de forță în perioada Revoluției. În acest context, președintele a avut o replică referitoare la victimele acelor evenimente.

„Oamenii ăia n-au fost omorâți de niște metafore”, a spus Nicușor Dan, după ce jurnalistul a folosit expresia „omul din spatele puștii”.

Lucian Pahonțu se află la conducerea Serviciului de Protecție și Pază din decembrie 2005, perioadă în care România a avut mai mulți președinți și guverne. În 2024, după ce a împlinit 60 de ani, acesta a trecut în rezervă cu gradul de general cu patru stele, dar a rămas la conducerea instituției.

Nici după instalarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni nu a fost anunțată înlocuirea șefului SPP. Relația dintre cei doi a revenit în atenția publică după apariția unor imagini de la o întâlnire informală organizată la Bruxelles, unde generalul Pahonțu apărea la aceeași masă cu președintele și mai multe persoane din zona politică.

Numele șefului SPP a fost readus în discuție și după ce acesta a participat la o cină organizată la Timișoara, alături de mitropolitul Banatului, Ioan Selejan.

Subiectul a provocat un nou schimb de replici între Nicușor Dan și jurnalistul Sebastian Zachmann, de la Recorder, la conferința de presă de luni. Discuția a vizat atât situația lui Lucian Pahonțu, cât și problemele din sistemul judiciar, după apariția documentarului „Justiție capturată”.