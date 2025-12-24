Piața muncii se schimbă rapid. Cine riscă să rămână pe dinafară

Piața muncii din România se pregătește pentru schimbări majore în următorul deceniu, în contextul accelerării digitalizării, automatizării și utilizării inteligenței artificiale, alături de transformări economice și sociale la nivel european. Potrivit EURES, rețeaua europeană de servicii pentru ocuparea forței de muncă, angajații și viitorii angajați vor trebui să își dezvolte constant competențe noi pentru a rămâne relevanți pe piața muncii.

Experții rețelei europene arată că simpla calificare profesională nu va mai fi suficientă, fiind necesare abilități care să permită adaptarea rapidă la schimbările tehnologice și organizaționale.

Adaptabilitatea este una dintre competențele esențiale ale viitorului, în condițiile în care procesele de muncă și cerințele angajatorilor se schimbă frecvent. Specialiștii EURES subliniază că rigiditatea profesională reprezintă un dezavantaj major într-o economie aflată în continuă transformare, în care reconversia și învățarea continuă devin tot mai importante.

Un alt element-cheie este inteligența emoțională, competență care devine tot mai importantă în mediile de lucru colaborative și diverse. Capacitatea de a gestiona propriile emoții și de a înțelege reacțiile celor din jur reprezintă un avantaj competitiv clar într-o piață a muncii tot mai tehnologizată.

Gândirea critică este, de asemenea, una dintre competențele care pot oferi angajaților un avantaj important. „Gândirea critică le permite angajaților să analizeze informații complexe și să ia decizii informate, într-un context dominat de automatizare și de un volum mare de date”, a mai anunțat EURES.

Într-un mediu profesional marcat de volume mari de date, capacitatea de a le interpreta corect devine esențială. Comunicarea eficientă rămâne, totodată, o competență fundamentală, solicitată de tot mai mulți angajatori.

„Angajatorii își doresc persoane capabile să își exprime ideile clar, să colaboreze eficient și să evite neînțelegerile care pot apărea în contexte culturale și profesionale diferite”, au mai anunțat specialiștii instituției.

De asemenea, competențele digitale de bază devin o condiție minimă pentru angajare. Acestea vizează utilizarea instrumentelor digitale, lucrul cu platforme online, înțelegerea tehnologiilor de bază și folosirea inteligenței artificiale ca instrument de lucru.

„Competențele digitale de bază nu mai sunt opționale; ele reprezintă o condiție minimă pentru participarea pe piața muncii în 2026”, a mai transmis EURES.

În paralel cu aceste evoluții, estimările Cedefop indică domeniile care vor crea cele mai multe locuri de muncă în România până în 2035. Potrivit raportului actualizat pentru 2025, cea mai mare creștere este estimată în programarea IT și serviciile informatice, unde numărul angajaților ar urma să crească cu 226.058 de persoane.

Pe locul al doilea se află comerțul cu amănuntul, cu aproximativ 209.000 de noi angajați, urmat de industria autovehiculelor, cu circa 175.000 de locuri de muncă suplimentare în următorul deceniu. Topul este completat de transportul terestru, cu o creștere de 96.283 de persoane, sectorul de cazare și alimentație publică, cu 65.353 de angajați în plus, precum și activitățile din domeniul sănătății umane, cu 58.868 de persoane.

De asemenea, se înregistrează creșteri în fabricarea echipamentelor electrice, cu 45.801 de angajați, în industria alimentară, băuturi și tutun, cu 45.182 de persoane, printre activitățile juridice și de contabilitate, cu 37.047 de angajați, și în producția și furnizarea de energie electrică, cu 36.994 de persoane.

În privința ocupațiilor, raportul Cedefop indică faptul că specialiștii în afaceri și administrație vor avea cea mai mare creștere a numărului de angajați între 2025 și 2035, cu 153.463 de persoane. Urmează șoferii și operatorii de utilaje mobile, cu 125.105 persoane, precum și specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor, cu 123.238 de angajați în plus.

În același timp, cele mai mari nevoi de înlocuire a forței de muncă apar în rândul lucrătorilor agricoli calificați, cu 262.147 de persoane, al șoferilor și operatorilor de utilaje mobile, cu 152.634 de persoane, precum și al muncitorilor din metalurgie, construcții de mașini și meserii conexe, cu 140.303 persoane.