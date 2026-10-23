Ciocolata, strugurii, stafidele și produsele fără zahăr care conțin xilitol se numără printre alimentele și ingredientele care pot pune în pericol sănătatea câinilor. Unele pot provoca leziuni renale, scăderea severă a glicemiei sau tulburări cardiace, iar intervenția rapidă a medicului veterinar poate face diferența.

Riscul depinde de substanța ingerată, cantitate, greutatea animalului și timpul scurs de la consum. Potrivit recomandărilor Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), ale Asociației Americane pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (ASPCA) și ale specialiștilor veterinari de la Universitatea Cornell, proprietarii trebuie să evite oferirea resturilor de la masă și să solicite ajutor de specialitate dacă suspectează o intoxicație.

Ciocolata conține teobromină și cofeină, substanțe pe care câinii le metabolizează mai greu decât oamenii. Consumul poate provoca vărsături, diaree, agitație, accelerarea ritmului cardiac și, în cazurile severe, tremurături sau convulsii.

Riscul este mai mare în cazul ciocolatei negre, al ciocolatei pentru gătit și al pudrei de cacao, care au concentrații mai ridicate de substanțe stimulante. Ciocolata albă conține cantități mult mai mici, dar nu este o gustare recomandată câinilor.

Cafeaua, ceaiul cu cofeină, băuturile energizante și alte produse care conțin cofeină trebuie, de asemenea, ținute departe de animale.

Strugurii și stafidele pot cauza insuficiență renală acută la câini. Sensibilitatea diferă de la un animal la altul, iar cantitatea care poate declanșa intoxicația nu este cunoscută cu precizie.

Din acest motiv, orice ingestie suspectată trebuie tratată ca o posibilă urgență, chiar dacă animalul a mâncat doar câteva boabe și pare sănătos. Vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, letargia și modificările cantității de urină pot apărea pe parcursul evoluției intoxicației.

Proprietarii nu trebuie să aștepte apariția simptomelor înainte de a contacta medicul veterinar.

Xilitolul este un îndulcitor utilizat în unele gume de mestecat fără zahăr, bomboane, produse de patiserie și paste de dinți. Poate fi prezent și în anumite medicamente sau alte produse de uz casnic.

La câini, ingestia de xilitol poate determina o eliberare excesivă de insulină, urmată de o scădere periculoasă a glicemiei. În unele cazuri, poate apărea și afectarea ficatului.

Semnele inițiale pot include vărsături, slăbiciune, letargie și pierderea coordonării. În formele grave pot apărea convulsii și pierderea stării de conștiență. Dacă un produs conține xilitol și există suspiciunea că animalul l-a ingerat, este necesară evaluarea veterinară imediată.

Ceapa, usturoiul, prazul și arpagicul fac parte din familia Allium. Aceste plante conțin compuși care pot deteriora globulele roșii ale câinilor și pot provoca anemie.

Pericolul nu se limitează la legumele crude. Produsele gătite, deshidratate sau sub formă de pudră pot reprezenta, de asemenea, un risc, inclusiv atunci când sunt incluse în sosuri, supe ori mâncăruri pregătite pentru oameni.

Semnele pot include tulburări digestive, slăbiciune, gingii palide, respirație accelerată și oboseală neobișnuită. Unele manifestări pot apărea la distanță de momentul ingestiei.

Lista substanțelor periculoase nu se oprește la cele mai cunoscute exemple. Medicii veterinari recomandă evitarea următoarelor produse:

Nucile de macadamia: pot provoca slăbiciune, vărsături, tremurături și dificultăți de coordonare.

pot provoca slăbiciune, vărsături, tremurături și dificultăți de coordonare. Alcoolul: poate afecta sistemul nervos, respirația și temperatura corpului, inclusiv atunci când este ingerat prin produse alimentare.

poate afecta sistemul nervos, respirația și temperatura corpului, inclusiv atunci când este ingerat prin produse alimentare. Aluatul crud cu drojdie: se poate dilata în stomac și poate produce alcool în timpul fermentării, ceea ce crește riscul de complicații grave.

se poate dilata în stomac și poate produce alcool în timpul fermentării, ceea ce crește riscul de complicații grave. Alimentele foarte grase: pot provoca tulburări digestive și pot favoriza pancreatita.

pot provoca tulburări digestive și pot favoriza pancreatita. Produsele foarte sărate: în cantități mari, pot determina dezechilibre electrolitice și semne neurologice.

în cantități mari, pot determina dezechilibre electrolitice și semne neurologice. Alimentele mucegăite: anumite mucegaiuri produc toxine care pot provoca tremurături și convulsii.

anumite mucegaiuri produc toxine care pot provoca tremurături și convulsii. Oasele și știuleții de porumb: nu sunt neapărat toxici, dar pot provoca blocaje digestive sau leziuni ale tubului digestiv.

În plus, avocado trebuie tratat cu prudență, în special din cauza sâmburelui, care poate produce obstrucții digestive. Riscurile asociate fructului diferă în funcție de specie și de partea ingerată.

Dacă există suspiciunea că animalul a ingerat un aliment periculos, primul pas este contactarea imediată a medicului veterinar sau a unei clinici veterinare de urgență. Nu trebuie așteptată apariția simptomelor, mai ales în cazul strugurilor, stafidelor, xilitolului sau ciocolatei.

Până la primirea instrucțiunilor medicale:

Îndepărtează restul alimentului și împiedică animalul să mai consume din el. Păstrează ambalajul sau eticheta produsului, dacă există. Notează ce a mâncat câinele, cantitatea aproximativă, ora ingestiei și greutatea animalului. Nu provoca vărsături și nu administra lapte, ulei, sare, medicamente sau alte remedii casnice fără indicația medicului veterinar. Dacă animalul are convulsii, respiră greu, nu se poate ridica sau își pierde starea de conștiență, mergi imediat la o clinică veterinară de urgență.

Tratamentul depinde de substanță, de cantitatea ingerată și de starea câinelui. În funcție de situație, medicul poate recomanda decontaminare, analize de sânge, perfuzii și monitorizarea funcției renale, a glicemiei sau a altor parametri.

Păstrează alimentele și dulciurile închise în dulapuri inaccesibile animalelor și nu lăsa genți, coșuri de gunoi sau ambalaje cu resturi alimentare la îndemâna câinelui. Verifică etichetele produselor fără zahăr și nu presupune că un aliment este sigur doar pentru că este consumat frecvent de oameni.