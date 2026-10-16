Unii câini își urmează stăpânii prin toată casa, de la bucătărie până în dormitor sau chiar până la baie, iar acest comportament are mai multe explicații. De cele mai multe ori, este vorba despre atașament, curiozitate și dorința de a rămâne aproape de persoana în care au încredere, potrivit PetMD. În anumite situații, însă, tendința de a nu se desprinde de stăpân poate indica anxietate sau o schimbare a stării de sănătate.

Specialiștii în comportamentul canin fac o distincție importantă între câinii cărora le place compania oamenilor și cei care manifestă semne de suferință atunci când sunt separați de aceștia. Prin urmare, simplul fapt că un câine își urmărește stăpânul nu înseamnă automat că are o problemă comportamentală.

Câinii sunt animale sociale care dezvoltă legături puternice cu oamenii alături de care trăiesc. Prezența stăpânului le poate oferi siguranță și confort, iar urmărirea acestuia prin casă este, pentru mulți dintre ei, o modalitate firească de a rămâne aproape de persoana preferată.

Acest comportament poate fi mai evident la pui, la câinii adoptați recent sau la animalele care au o relație deosebit de apropiată cu un anumit membru al familiei. În timp, câinele învață cine îi oferă hrană, cine îl scoate la plimbare și cine se joacă cel mai des cu el.

Nu este vorba neapărat despre dependență. Un câine poate prefera compania stăpânului și, în același timp, să fie perfect capabil să se relaxeze singur atunci când acesta nu este disponibil.

Un alt motiv este curiozitatea. Câinii observă atent activitățile oamenilor și învață să asocieze anumite gesturi cu evenimente familiare. O deplasare spre bucătărie poate însemna că urmează să primească mâncare, în timp ce mersul spre ușă poate anunța o plimbare.

Dacă un câine a primit frecvent recompense, mângâieri sau atenție atunci când își urmărește stăpânul, este posibil să repete comportamentul. În acest caz, apropierea este încurajată și de experiențele anterioare.

Plictiseala poate contribui, de asemenea, la acest obicei. Un câine care nu beneficiază de suficientă mișcare, joacă sau stimulare mentală poate încerca să participe la activitățile familiei pentru a-și ocupa timpul.

Urmărirea stăpânului devine mai îngrijorătoare atunci când este însoțită de semne clare de stres. Unii câini nu se limitează la a-și însoți omul prin casă, ci devin agitați atunci când nu îl mai văd sau când acesta se pregătește să plece.

Potrivit informațiilor publicate de Cornell University College of Veterinary Medicine, anxietatea de separare se poate manifesta prin lătrat sau scheunat excesiv, mers repetat prin locuință, distrugerea obiectelor și eliminarea în casă în absența stăpânului.

Alte semne pot include gâfâitul fără un motiv evident, salivarea excesivă, tremuratul sau incapacitatea de a se liniști. Aceste manifestări trebuie evaluate în ansamblu, deoarece un singur comportament nu este suficient pentru stabilirea unui diagnostic.

Este important de reținut că atașamentul puternic și anxietatea de separare nu sunt același lucru. Diferența esențială este felul în care reacționează câinele atunci când rămâne singur.

Dacă un câine care obișnuia să stea liniștit singur începe brusc să își urmărească stăpânul permanent, schimbarea merită investigată. La animalele în vârstă, problemele de vedere sau de auz și modificările cognitive pot contribui la dezorientare și la nevoia de a rămâne aproape de o persoană familiară.

Uneori, apropierea excesivă poate apărea și atunci când animalul nu se simte bine. Durerea sau alte probleme medicale pot modifica inclusiv comportamentul social.

În aceste situații, un consult veterinar este recomandat, mai ales dacă schimbarea apare brusc sau este însoțită de pierderea poftei de mâncare, letargie, agitație neobișnuită ori alte simptome.

Dacă animalul își urmărește stăpânul fără să manifeste semne de anxietate, comportamentul nu trebuie corectat automat. Totuși, este util să învețe că poate petrece timp și singur, fără ca acest lucru să reprezinte o experiență neplăcută.