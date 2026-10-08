Dacă un câine își ascunde jucăriile, recompensele sau chiar mâncarea sub pătură, în canapea ori în curte, comportamentul este, de cele mai multe ori, unul natural și are legătură cu instinctele moștenite de la strămoșii săi, potrivit AKC. Câinii pot păstra astfel obiectele pe care le consideră valoroase într-un loc pe care îl percep ca fiind sigur, pentru a reveni la ele mai târziu.

Specialiștii în comportamentul animalelor explică faptul că ascunderea resurselor, cunoscută și sub denumirea de „caching”, poate apărea atât la câinii care îngroapă oase în curte, cât și la cei care își împing jucăriile între pernele canapelei sau sub haine. Deși un câine de companie are hrană disponibilă în mod regulat, instinctul de a pune deoparte ceea ce consideră important poate rămâne prezent.

În mediul sălbatic, accesul la hrană nu era constant. Atunci când aveau la dispoziție mai multă hrană decât puteau consuma pe loc, canidele puteau ascunde surplusul pentru a-l proteja și pentru a reveni la el ulterior.

Îngroparea alimentelor putea contribui la protejarea acestora de alte animale și la păstrarea lor într-un loc mai ferit. Acest comportament s-a păstrat, într-o anumită măsură, și la câinii domestici.

De aceea, un câine poate lua o recompensă pe care tocmai a primit-o și, în loc să o mănânce, să o ducă într-un colț al casei. Același lucru se poate întâmpla cu un os, un obiect de ros sau o jucărie preferată.

Comportamentul nu se limitează la mâncare. Câinii pot ascunde obiecte pe care le consideră importante, chiar dacă acestea nu au nicio valoare alimentară.

O jucărie preferată poate ajunge sub o pernă, într-un coș de rufe sau într-un loc greu accesibil. Din perspectiva câinelui, obiectul poate fi o „resursă” pe care merită să o păstreze într-un loc sigur.

Uneori, numărul mare de jucării sau recompense disponibile poate încuraja acest comportament. Specialiștii recomandă, în astfel de situații, ca proprietarii să rotească jucăriile și să lase la dispoziția câinelui doar câteva obiecte odată.

În majoritatea cazurilor, ascunderea unei jucării sau a unei recompense nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Problema apare atunci când comportamentul devine excesiv sau este însoțit de semne de protejare agresivă a resurselor.

Un câine care mârâie, se încordează, fixează persoana care se apropie, încearcă să muște sau devine agresiv atunci când cineva îi atinge mâncarea ori jucăria poate manifesta „resource guarding”, adică protejarea unei resurse. Medicii veterinari și specialiștii în comportament recomandă ca aceste semnale să nu fie ignorate.

În asemenea situații, pedepsirea câinelui nu este o soluție recomandată. Este mai sigur ca accesul la obiectul pe care îl protejează să fie gestionat, iar pentru cazurile în care apar manifestări agresive să fie solicitat ajutorul unui medic veterinar sau al unui specialist calificat în comportament canin.

Ascunderea obiectelor și săpatul pot fi, uneori, asociate și cu lipsa stimulării fizice sau mentale. Un câine care nu primește suficientă mișcare, joacă sau activități care să îi solicite atenția își poate găsi singur modalități de a se ocupa.

Plimbările regulate, jocurile de căutare, antrenamentul bazat pe recompense și jucăriile interactive pot oferi câinelui stimularea de care are nevoie. Hrănitoarele interactive, de exemplu, îl determină să caute și să manipuleze obiectul pentru a obține hrana, ceea ce valorifică comportamente naturale de căutare și hrănire.

Dacă animalul ascunde ocazional jucării sau recompense, proprietarul nu trebuie neapărat să intervină. Comportamentul poate fi lăsat să se manifeste într-un mod sigur, atât timp cât nu provoacă distrugeri și nu există agresivitate.

Pentru câinii care sapă în curte, poate fi utilă amenajarea unei zone în care să poată săpa fără să distrugă alte spații. În interior, jucăriile pot fi rotite, iar accesul la obiecte periculoase sau nepotrivite trebuie limitat.

În cazul oaselor, este necesară însă o atenție suplimentară. Unele oase pot provoca fracturi dentare, sufocare sau blocaje digestive dacă se rup și sunt înghițite. Pentru siguranță, alegerea obiectelor de ros trebuie făcută ținând cont de dimensiunea și comportamentul câinelui