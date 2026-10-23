Un eveniment editorial inedit a adus la aceeași masă foști și actuali demnitari, oameni politici, universitari, medici, militari și jurnaliști. Amfiteatrul „I.H. Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române s-a dovedit neîncăpător la lansarea celui de-al treilea volum semnat de Bogdan-Ion Jelea, publicat de Oscar Print.

Lansarea din 22 octombrie a volumului De la Piscuri la New York și înapoi: Anatomia unui destin. Mărturia generalului-maior medic dr. Ioan Sîrbu în dialog cu Bogdan-Ion Jelea a depășit cu mult formatul unei obișnuite întâlniri cu publicul.

La Biblioteca Academiei Române, în Amfiteatrul „I.H. Rădulescu”, locurile s-au dovedit insuficiente pentru publicul venit să fie alături de autor și de protagonistul cărții.

Printre cei prezenți s-au numărat actuali și foști demnitari, reprezentanți ai mediului academic, oameni politici, jurnaliști, medici, militari, majoritatea prieteni ai eroului Ioan Sîrbu și ai autorului Bogdan-Ion Jelea.

Diversitatea publicului a transformat lansarea într-un eveniment relevant nu doar pentru lumea editorială, ci și pentru viața publică.

Evenimentul a fost organizat de Oscar Print, editură cu un profil consacrat în zona volumelor de artă, cultură și cercetare intelectuală în domeniul științelor umaniste.

Editura a publicat și primele două cărți ale aceluiași autor: Aristocratul – Confesiunile lui Constantin Bălăceanu-Stolnici în dialog cu Bogdan-Ion Jelea și Avatarurile populismului național românesc în primii 100 de ani. De la Mișcarea pașoptistă la Mișcarea Legionară.

Prin noul volum, colaborarea continuă cu o carte care combină mărturia personală, istoria recentă, analiza socială și povestea de destin. Iar succesul evenimentului, în condițiile în care sala Bibliotecii Academiei s-a dovedit neîncăpătoare, confirmă interesul public pentru asemenea proiecte editoriale.

Numele lui Bogdan-Ion Jelea este deja cunoscut în spațiul public din postura de analist politic și editorialist. Parcursul său academic este însă unul mult mai complex: Management la ASE, masterate în comunicare și relații publice și în științe politice la SNSPA, Institutul Diplomatic Român, Colegiul Național de Apărare, studii de Științe Militare și Informații, Facultatea de Istorie a Universității din București și doctorat în Științe politice la SNSPA.

A fost cadru didactic asociat la ASE, iar susține în prezent cursuri la Facultatea de Management a USAMV. Cea de-a treia carte îl găsește, astfel, într-o zonă în care experiența de analist și pasiunea pentru istorie se întâlnesc cu interesul pentru mărturia personală.

Protagonistul volumului este generalul-maior medic dr. Ioan Sîrbu. Povestea sa începe în satul Piscuri, din comuna Plopșoru, într-o familie săracă. Copilăria îi este marcată de foamete, colectivizare și lipsa perspectivelor. La 14 ani fuge de acasă.

Ajunge strungar, apoi subofițer sanitar la Spitalul Militar Central. Face liceul la seral și încearcă să intre la Medicină. După mai multe obstacole, începe facultatea la 33 de ani și o termină cu media zece.

O bursă în Statele Unite îi deschide drumul către implantologie. Lucrează cu Leonard Linkow, fondatorul domeniului, și revine în România pentru a contribui la dezvoltarea acestei discipline. Devine medic, profesor universitar, specialist recunoscut internațional și general-maior.

Pentru Silviu Predoiu, care a citit manuscrisul, această biografie este mai mult decât o carieră spectaculoasă.

„Este romanul copilului plecat dintr-o familie modestă de țărani gorjeni, devenit elev al unei școli profesionale și strungar fruntaș, care, prin muncă, învățătură și o voință ieșită din comun, a ajuns subofițer sanitar, apoi medic de excepție, recunoscut internațional, reputat profesor și înalt ofițer al Armatei.”

Predoiu subliniază că Sîrbu nu și-a renegat niciodată originile și că fiecare experiență a fost transformată într-o etapă necesară a devenirii sale.

Teodor Atanasiu l-a cunoscut pe Ioan Sîrbu în 2005, când era ministrul Apărării. În volumul lui Jelea, Atanasiu povestește despre perioada în care Sîrbu conducea Spitalul Militar Central și despre conflictul generat de reforma sa.

În loc să accepte conservarea unor poziții de conducere ocupate de generali în rezervă, Sîrbu a promovat medici militari tineri, încercând să le ofere acestora posibilitatea de a rămâne în sistem și de a face loc noilor generații.

Reforma a fost implementată, iar zeci de tineri medici și-au continuat cariera. Concluzia lui Atanasiu este poate cea mai bună recomandare pentru carte: „Mai mult decât un general destoinic, un medic recunoscut internațional și un renumit profesor universitar, Ioan Sîrbu mai are o calitate incontestabilă. Este Om, cu «O» mare.”

Faptul că o carte a adus într-un singur amfiteatru oameni din politică, administrație, cultură, medicină, Armată și presă nu este un simplu detaliu de atmosferă. Este măsura succesului unei lansări și a prestigiului instituțiilor implicate.

Biblioteca Academiei Române, prin spațiul și prestigiul său, și Oscar Print, prin proiectul editorial, au creat cadrul pentru ca povestea lui Ioan Sîrbu să fie prezentată unui public care depășește cu mult cercul obișnuit al cititorilor unei cărți de memorii.