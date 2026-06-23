România, în degringoladă politică și economică. Un subiect analizat, marți, la podcastul „Contrapunct”, realizat de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Parteneri de discuție au fost analistul Bogdan Jelea și jurnalistul Mirel Curea.

Situația internă este alarmantă, iar contextul internațional agitat ridică, de asemenea, numeroase semne de alarmă, a explicat Bogdan Jelea. „Suntem în ultimii 36 de ani, cu certitudine, în cea mai complicată situație. Internațional, relațiile se schimbă și ale noastre, și ale altora. Vedem repoziționarea, tensiunile intestine în interiorul Uniunii Europene.

Vedem forme, ceea ce noi doi am mai dezbătut, forme de populism despre care acum cinci ani când m-am apucat să studiez fenomenul și să scriu, erau ori imperceptibile, ori nu le puteam identifica. Populism în sensul ăla de scandal, demagogie, clivaj și foarte, foarte multă dezbinare.

Natura umană, istoricește vorbind, sau mai corect spus, natura umană este neschimbată de 200 de mii de ani. Asta am învățat, niște cercetări la Facultatea de Istorie, anume că dacă am luat un individ, dar cu 200 de ani din urmă și l-am alfabetiza, și l-am îmbrăca așa cum ne îmbrăcăm noi, cu siguranță s-ar integra foarte ușor. Revin la idee. Internațional, lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Nu mai spun de războaie, de conflicte”, a afirmat invitatul emisiunii.

Care a mai atras atenția că țara pare lăsată de izbeliște, din moment ce la nivel politic nu există repere clare.

„Eu am senzația că nimeni nu are absolut nicio viziune în legătură cu direcția pe care România ar trebui să o aibă. Iar direcția unei țări se stabilește în mod ierarhic, în ordine de prioritate, întâi la nivel extern și apoi la nivel intern.”

În ceea ce privește votul de luni din Parlament, pentru învestirea Executivului lui Adriabn Veștea, Dan Andronic a remarcat jocul făcut de cei de la AUR.

„Mie mi se pare că Simion a jucat-o într-un mod atât de infantil, încât eu stau să mă întreb de ce să mai vorbești vreodată cu omul ăsta?

Mi s-a părut circul, ăla, îl cheamă pe Veștea ca să stea două ore de vorbă cu el și să-i spună că după aia să-l sune și Nicușor, să-i ceară scuze, mai lipsa să-l sune Trump, să-l roage pe Simion”, a spus realizatorul podcastului.

„Gândiți-vă la interesul lui Simion și al celor de la AUR”, a afirmat Jelea.

Dan Andronic a replicat. „Nu, pentru că și AUR și Simion sunt plătiți din banii românilor, iar România este în criză economică. Eu nu vreau să mă gândesc la interesul lui. Eu vreau să mă gândesc la interesul meu. Nu mă gândesc la interesul lui.”