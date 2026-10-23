Jandarmii bucureșteni au rămas mobilizați în apropierea Curții de Apel București, după ce instanța a admis contestația formulată de DIICOT și a hotărât menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv. Aproximativ 500 de persoane s-au adunat în cursul dimineții în zona instanței, iar ocuparea carosabilului a determinat Poliția Rutieră să oprească circulația.

Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, care au venit în fața instanței încă de vineri dimineață, au continuat manifestația și după pronunțarea deciziei.

Jandarmeria București a transmis că forțele de ordine rămân în zonă pentru a preveni incidentele și pentru a gestiona prezența manifestanților, inclusiv eventualele aglomerări.

"În faţa instanţei se află în continuare mai multe persoane care protestează. În acest context, măsurile adoptate la faţa locului au în vedere gestionarea graduală a situaţiei, prevenirea unor eventuale aglomerări şi evitarea producerii unor incidente care ar putea afecta siguranţa persoanelor prezente sau a celorlalţi cetăţeni", a informat Biroul de presă al Jandarmeriei București.

Echipele de dialog ale Jandarmeriei au continuat să discute cu participanții la protest, cărora le-au transmis recomandări privind eliberarea carosabilului și respectarea regulilor de circulație.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, intervenția forțelor de ordine urmărește evitarea escaladării situației și menținerea siguranței publice, fără restrângerea dreptului participanților de a-și exprima opiniile.

Instituția a atras atenția asupra necesității de a permite circulația vehiculelor de intervenție și a mijloacelor de transport public.

"Forţele de ordine de la faţa locului au în vedere cooperarea cu persoanelor prezente şi prevenirea escaladării situaţiei, fără a afecta dreptul la liberă exprimare. Totodată, subliniem că exercitarea acestor drepturi trebuie să se realizeze cu respectarea drepturilor celorlalţi cetăţeni, fără a pune în pericol siguranţa publică şi fără a îngreuna circulaţia autospecialelor şi mijloacelor de intervenţie medicală de urgenţă, precum şi circulaţia mijloacelor de transport în comun", a transmis Jandarmeria București.

Călin Georgescu a fost adus vineri dimineață la Curtea de Apel București, pentru judecarea contestației formulate de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

În timpul procedurilor judiciare, în fața instanței s-au adunat aproximativ 500 de persoane care îl susțin pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Manifestanții au ocupat partea carosabilă, iar Poliția Rutieră a intervenit pentru oprirea traficului în zonă.

Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a decis ca fostul candidat la prezidențiale să rămână în arest preventiv. După hotărârea instanței, o parte dintre susținători au continuat protestul, motiv pentru care dispozitivul Jandarmeriei a fost menținut la fața locului.