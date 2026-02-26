Social

A murit fosta jurnalistă Anca Pandea: „A fost cea la care apelam la orice oră”

A murit fosta jurnalistă Anca Pandea: „A fost cea la care apelam la orice oră”Doliu. Sursa foto: Pixabay
Fosta jurnalistă Anca Pandea s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, anunțul fiind făcut de persoane apropiate. Înmormântarea va avea loc vineri, 27 februarie, la Cimitirul Ghencea.

Fosta jurnalistă Anca Pandea s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații săi, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a jurnalistei.

Cei care au cunoscut-o au descris-o drept un profesionist dedicat meseriei și un sprijin constant pentru familie și colaboratori.

„Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm, dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva”, se arată în postare.

Înmormântarea va avea loc vineri

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar, de pe Bulevardul Ghencea nr. 22. Înmormântarea este programată vineri, 27 februarie, la ora 13, în același cimitir.

„Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13”, au anunțat apropiații.

Politicianul Andrei Tinu, printre cei care au transmis mesaje de regret

Printre cei care au transmis mesaje de regret se află și politicianul Andrei Tinu. Acesta a afirmat că a avut „onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile” sale.

„S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă al Agerpres, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat intru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

