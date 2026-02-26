A murit fosta jurnalistă Anca Pandea: „A fost cea la care apelam la orice oră”

Fosta jurnalistă Anca Pandea s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, anunțul fiind făcut de persoane apropiate. Înmormântarea va avea loc vineri, 27 februarie, la Cimitirul Ghencea.

Fosta jurnalistă Anca Pandea s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații săi, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a jurnalistei.

Cei care au cunoscut-o au descris-o drept un profesionist dedicat meseriei și un sprijin constant pentru familie și colaboratori.

„Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm, dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva”, se arată în postare.

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar, de pe Bulevardul Ghencea nr. 22. Înmormântarea este programată vineri, 27 februarie, la ora 13, în același cimitir.

„Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13”, au anunțat apropiații.

Printre cei care au transmis mesaje de regret se află și politicianul Andrei Tinu. Acesta a afirmat că a avut „onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile” sale.

„S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă al Agerpres, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat intru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.