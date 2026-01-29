Monden

Ioana Ginghină a fost clown în spitalele pentru copii. Meseria apare în nomenclator în Olanda

Ioana Ginghină la Măruță. Sursa foto Captură video
Actrița Ioana Gingină a povestit la un podcast faptul că o perioadă destul de lungă a fost clown în spitalele pentru copii. Asta pentru că s-a demonstrat științific că micuții fericiți se fac bine mai repede.

Ioana Ginghină a adus zâmbete copiilor bolnavi

Înainte de a deveni actriță cu acte în regulă, dar și mamă, Ioana Ginghină a fost clown în spitalele pentru copii. Aceasta a explicat că totul a pornit din Olanda, unde această meserie este în nomenclator. Practic este o formă de terapie pentru copiii care sunt bolnavi. ”Am lucrat ani de zile, până am născut-o pe Ruxi, după nu am mai putut.

Pentru că mă impresiona foarte tare. În spital făceam terapie prin clownerie. Era o chestie pe care am ânvățat-o în Olanda. Acolo există meserie. Clownii ăștia sunt angajați cu carte de muncă și ei se duc în spital și se joacă cu copiii. S-a demonstrat că dacă copilul e mai fericit se vindecă mai repede. Și atunci în Olanda asta e o meserie, e în cartea de meserii” a povestita artista.

În România nu există această meserie

La noi această meserie nu există. Dar probono poate fi exercitată de către cei care doresc să aducă un pic de bine pentru copiii bolnavi. „La noi nu există. Și am făcut ani de zile, ani de zile. Practic ăsta a fost primul job care era constant. În fiecare săptămână făceam asta, o oră mergeam la Grigore Alexandrescu și la Colentina.

Unde sunt cei bolnavi de cancer. Și era foarte frumos. Nu simțeam dur atunci că nu aveam copii. Simțeam doar bucuria pe care o aduc copiilor”, a mai spus Ioana Ginghină.

Copilul i-a schimbat optica

Din momentul în care a devenit mamă, Ioana Ghinghină și-a dat seama că nu mai poate face acest lucru. Asta pentru că ar fi dureros inclusiv pentru ea și cel mai probabil nu ar mai putea aduce la fel de multă bucurie.

