Minor găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București. Suspiciuni de consum de substanțe

Un apel la numărul de urgență 112 a anunțat, vineri seară, în jurul orei 18.30, descoperirea unui minor în stare de inconștiență în incinta unui liceu din București, potrivit unor surse judiciare.

Incidentul ar fi avut loc în toaleta Liceul Goethe, situat pe strada Cihoschi nr. 17, în Sectorul 1 al Capitalei. Conform informațiilor obținute pe surse, elevul, în vârstă de 16 ani, a fost găsit căzut, fără a reacționa, în spațiul sanitar al unității de învățământ.

Sursele judiciare indică faptul că există suspiciunea ca minorul să fi consumat droguri, fiind vorba despre un praf de culoare albă care ar fi fost identificat la fața locului. Din primele date, elevul ar fi consumat substanța în toaleta liceului, după terminarea orelor de curs.

După intervenția echipajelor medicale și a polițiștilor, minorul a devenit conștient și cooperant. Acesta a fost preluat de ambulanță și urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Cazul este cercetat de autorități, care continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, precum și natura substanței care ar fi fost consumată.