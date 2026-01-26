Monden

Ioana Ginghină are încă o relație cu Cove. Ce îi leagă pe cei doi

Ioana Ginghină la Măruță. Sursa foto Captură video
Ioana Ginghină a mărturisit la un podcast faptul că ea și Gabriel Coveșeanu încă mai au o relație, profesională de această dată. Cei doi au avut și o altfel de relație în urmă cu 26 de ani.

Ioana Ginghină și Cove, relație cu năbădăi

Cei doi actori s-au iubit prin ani 2000. Mai exact atunci când Ioana încă îl aștepta pe Alexandru Papadopol să se hotărească. Iar ani mai târziu, cei doi s-au reîntâlnit la teatru. ”Am avut o relație și cu Cove care acum îmi e manager la teatru. Deci tot avem o relație că eu sunt lider de sindicat. Și avem o relație de manager și lider de sindicat.

Ioana Ginghina

Ioana Ginghina. Sursă foto: Facebook

Eu sunt multe, asta nu înțelege lumea. Eu am un spirit activ, civic, care șine cu societatea. Am avut o perioadă în care am fost mai certați. Acum ne înțelegem cumva, că încerc să îl înțeleg și eu și el pe mine, adică na. Încercăm să nu ne mai certăm, să discutăm diplomat totul”, a explicat actrița.

Prima relație mult mai calmă

La momentul în care au avut o relație de iubire cei doi s-au înțeles foarte bine. Cel puțin așa a susținut Ioana. „Eu cu Cove nu m-am certat niciodată. Ne-am înțeles foarte bine. Ne-am dus împreună la toate mânăstirile din Moldova. Cred ca, de fapt, amândoi căutam altceva.

A fost o relație tampon foarte bună. Nu ne-am certat niciodată. A fost o înțelegere 100%. Nu ne-am certat nici la final, i-am spus omului, a înțeles. Chiar a fost ok”, spunea aceasta.

A doua căstorie e cu noroc

Ioana Ginghină s-a căsătorit din nou cu Cristi Pitulice, despre care spune că o leagă o dragoste sinceră. Mai ales că acum nu mai are nimic de demonstrat. Drept urmare actrița spune că și-a găsit liniștea în brațele soțului ei. Cei doi s-au căsătorit în 2023 și par extrem de fericiți.

