Clipe de groază pentru actrița Ioana Ginghină. Un vecin inconștient a dat foc grădinii







Actrița Ioana Ginghină a trăit clipe de groază când un incendiu aproape i-a cuprins întreaga gospodărie. Focul a izbucnit în curtea unui vecin, unde a fost incendiată vegetația uscată, iar flăcările s-au extins rapid, ajungând să mistuie gardul viu din jurul proprietății sale. „Tot gardul viu pe care îl aveam aici a ars. Nu mai zic că mai încolo aveam lemne, era căsuța cu unelte”, a transmis actrița.

Ioana Ginghină a povestit cum s-au petrecut lucrurile care ar fi putut avea consecințe grave. Actrița a explicat că un vecin a aprins un foc în grădina sa, iar flăcările s-au răspândit rapid, ajungând în curtea ei și punând în pericol întreaga proprietate. În scurt timp, focul s-a apropiat periculos de lemnele de foc depozitate în curtea sa și de căsuța unde erau depozitate uneltele, existând riscul ca incendiul să se extindă la întreaga locuință.

„La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient care a dat foc la ceva în grădină și efectiv a ars tot gardul viu pe care îl aveam. Ia uitați ce e aici. Asta e lada cu compost. Tot gardul viu pe care îl aveam aici a ars. Nu mai zic că mai încolo aveam lemne, era căsuța cu unelte. Am fost la un mega pas”, a spus Ioana Ginghină.

Cu toate că niciun membru al familiei nu a suferit răni, actrița a recunoscut că „întreaga familie a fost profund marcată și speriată” de incident. Ea a subliniat importanța prudenței în manipularea focului, atrăgând atenția asupra riscurilor care pot apărea chiar și atunci când pericolul nu pare atât de mare, avertizând că neglijența poate duce la consecințe grave, așa cum s-a întâmplat cu grădina sa.

În pofida evenimentelor recente, Ioana Ginghină are o viață personală echilibrată și fericită. Actrița trăiește alături de soțul său, Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în septembrie 2023, după încheierea mariajului cu actorul Alexandru Papadopol.

Cristi și Ioana formează un cuplu solid, dedicat vieții de familie, având-o în prim-plan pe fiica lor, Ruxi, care are 17 ani. În sprijinul lor se află și mama Ioanei, care o ajută foarte mult.