Social Avertisment pentru moldovenii care călătoresc în Grecia. Risc ridicat de incendii de vegetație







Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați de Ambasada Republicii Moldova la Atena asupra menținerii unui risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. Autoritățile elene au emis atenționarea din cauza temperaturilor foarte ridicate, lipsei precipitațiilor. De asemenea a umidității scăzute și vântului puternic, condiții care favorizează izbucnirea și extinderea focului.

Pentru a se proteja, cetățenii sunt sfătuiți să consulte regulat pagina Ministerului elen al Protecției Civile și al Crizelor Climatice, https://civilprotection.gov.gr/xartis.) care oferă actualizări, hărți zilnice de prognoză și ghiduri de autoprotecție. De asemenea, moldovenii sunt îndemnați să evite zonele unde incendiile sunt active sau există pericol iminent de izbucnire.

Grecia se confruntă cu incendii de vegetație de proporții, alimentate de temperaturile extreme, seceta severă și vânturile puternice din această vară. Sunt afectate zone turistice importante precum Creta, Zakynthos, Chios, Evia, Peloponez și Halkidiki, unde mii de turiști și localnici au fost evacuați.

În Creta, peste 5.000 de persoane au fost evacuate din zona Ierapetra. În Zakynthos, flăcările au distrus locuințe și clădiri agricole, inclusiv un hotel. Pe insula Chios, 16 localități și o tabără de migranți au fost evacuate. În Halkidiki un camping a fost închis din cauza incendiilor. Situația rămâne critică, iar autoritățile elene monitorizează permanent zonele afectate.

Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, luptă nonstop pentru a stinge incendiile forestiere care devastează mai multe regiuni ale țării. Condițiile meteo nefavorabile. temperaturi ridicate, vegetație uscată și vânturi puternice, transformă fiecare intervenție într-o cursă contra timpului.

De la sosirea lor în Grecia, pe 1 august 2025, cei 22 de pompieri moldoveni din cadrul celei de-a doua ture au participat zilnic la sesiuni de instruire susținute de experți greci. Pregătirile includ tehnici moderne pentru intervenții în condiții meteorologice dificile și pe terenuri greu accesibile. De asemenea, acestea includ teorie, cât și exerciții practice desfășurate în baza de operații.