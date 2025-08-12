Social Peste 48 de ore de luptă continuă cu flăcările. Pompierii moldoveni, eroi pe frontul incendiilor din Grecia







Republica Moldova. Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, luptă nonstop pentru a stinge incendiile forestiere care devastează mai multe regiuni ale țării. Condițiile meteo nefavorabile. temperaturi ridicate, vegetație uscată și vânturi puternice, transformă fiecare intervenție într-o cursă contra timpului.

Numai în ultimele 48 de ore, autoritățile elene au raportat 114 incendii noi. Pentru zilele următoare fiind emisă alertă roșie în regiunile Attica, Beoția, Evia, Achaia, Ilia, Argolida, Corint, Arcadia, Laconia și Citera. Riscul rămâne foarte ridicat și în alte zone, ceea ce face ca mobilizarea forțelor internaționale să fie crucială.

În ultimele trei zile, cei 22 de pompieri moldoveni au lucrat alături de peste 150 de pompieri greci pentru a lichida un incendiu masiv în regiunea Chelidoni, din sud-vestul Greciei. Misiunea, care a durat peste 48 de ore fără oprire, a implicat forțe terestre și aeriene, elicoptere și avioane de diferite dimensiuni. Intervențiile au continuat inclusiv pe timp de noapte, echipa moldovenească având un rol activ în controlul și stingerea completă a focarelor.

Echipa din Republica Moldova a acționat cu trei autospeciale, inclusiv o cisternă cu capacitate de 10.000 de litri de apă. Intervenția a fost îngreunată de terenul accidentat, vegetația uscată și vântul puternic. Factori care au favorizat răspândirea flăcărilor. De la începutul misiunii, pompierii moldoveni au participat la nouă intervenții majore, menite să sprijine eforturile locale de protejare a locuințelor, evacuare a persoanelor aflate în pericol și prevenire a extinderii incendiilor.

”Colaborarea strânsă dintre echipele moldovenești și cele grecești contribuie nu doar la salvarea de vieți și bunuri, ci și la schimbul de cunoștințe și bune practici în domeniul stingerii incendiilor forestiere. Spiritul de echipă și încrederea reciprocă consolidează această misiune internațională, desfășurată sub egida Uniunii Europene”, se menționează în postarea IGSU.

În data de 8 august 2025, un puternic incendiu a izbucnit în extravilanul localității Riolos, la aproximativ 30 km de baza de operații a pompierilor moldoveni. Un contingent format din 11 salvatori și 4 autospeciale din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit prompt, acționând pe trei sectoare împreună cu pompierii eleni. Eforturile s-au concentrat pe stingerea focarelor active, răcirea suprafețelor afectate și protejarea comunității din zonă.

La scurt timp după lichidarea primului focar, pompierii moldoveni au fost mobilizați spre regiunea Helidoni Ileia. Un incendiu masiv a cuprins circa 500 de hectare de teren. Eforturile au continuat și în dimineața zilei de 9 august, în cadrul unei rotații a efectivului, alături de colegii eleni.

De la sosirea lor în Grecia, pe 1 august 2025, cei 22 de pompieri moldoveni din cadrul celei de-a doua ture au participat zilnic la sesiuni de instruire susținute de experți greci. Pregătirile includ tehnici moderne pentru intervenții în condiții meteorologice dificile și pe terenuri greu accesibile. Atât prin teorie, cât și prin exerciții practice desfășurate în baza de operații.

Între 15 iulie și 15 august, 44 de pompieri moldoveni, dotați cu opt mijloace tehnice și împărțiți în două schimburi a câte 22 de membri, participă la activitățile de protecție civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităților elene. Alături de echipe din Austria, Cehia, Franța, România și Bulgaria, aceștia formează un front comun împotriva incendiilor care amenință zone întinse din Grecia.