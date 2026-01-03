Ioana Ginghină, pe perfuzii. Epuizarea și-a spus cuvântul

Ioana Ginghină a închis 2025 fără regrete și a intrat în 2026 cu ambiții mari, dar și cu lecții dure despre limitele corpului. Actrița a povestit despre un an în care dorințele i s-au împlinit, relația cu fiica ei a ajuns într-un punct de echilibru rar, însă munca dusă până la epuizare a avut un cost real: perfuziile au devenit, la propriu, semnalul de alarmă.

Pentru Ioana Ginghină, 2025 a fost un an al deciziilor asumate și al curajului de a spune „da” unor lucruri pe care, până nu demult, le-ar fi evitat. Actrița a spus că a intrat într-o etapă a vieții în care nu mai funcționează din regret, ci din acceptare.

„Dorințe. Am avut foarte multe dorințe în 2025 și majoritatea s-au îndeplinit”, a spus ea, fără ocolișuri.

Una dintre cele mai neașteptate mutări a fost lansarea propriului podcast, un proiect care nu se afla pe lista ei de priorități, dar care a ajuns să o reprezinte. Deși ideea i-a fost propusă insistent, abia spre finalul anului a avut curajul să facă pasul. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol a spus că nu se aștepta să se regăsească în acest format.

Intrarea în 2026 nu a venit cu promisiuni radicale sau liste de „așa nu”. Ioana Ginghină a spus că este într-un punct de stabilitate personală rar atins: se simte bine cu cine este și cu alegerile făcute, iar asta îi oferă liniște.

Poate cel mai solid capitol al vieții sale este, în prezent, relația cu fiica ei, Ruxandra. Actrița a spus că tensiunile au dispărut și că totul este ca la început. Ea a povestit cu mândrie despre independența, anturajul și pasiunile fiicei sale, implicată în teatru, dans, desen și alte activități creative.

„Viața mea cu Ruxy este perfectă în acest moment. Au trecut nebuniile de adolescență și de vreo doi ani suntem foarte bine. Îmi place foarte mult anturajul în care se învârte, îmi place ce face, e implicată în teatru, dans, desen. O văd trăind, nu stând pe ecrane”.

Un episod din noaptea de Revelion i-a confirmat, încă o dată, că relația lor se bazează pe încredere. „La 12 noaptea m-a sunat Ruxy să-mi zică ‘La mulți ani’. A fost primul telefon. Primul ei gând a fost să-și sune mama”, a povestit Ioana.

Ioana Ginghină a spus că este foarte mândră de fiica ei și că simte că a făcut ceva bine ca părinte. „Nu vreau să mă laud, dar am senzația că am făcut o treabă bună cu Ruxandra. E o domnișoară respectuoasă, care are încredere în mine și nu are ce să-mi ascundă”.

Ea a mai spus că singura teamă care persistă este desprinderea inevitabilă. „Singurul lucru greu e că se apropie momentul în care va pleca de acasă”.

Dincolo de echilibru emoțional, corpul a fost cel care a tras linia în 2025. Actrița a recunoscut că nu știe să se oprească atunci când muncește și că de multe ori a ajuns la perfuzii.