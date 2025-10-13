Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat

Suceava, una dintre cele mai vechi și importante așezări din România, a fost capitala Moldovei timp de peste două secole. De la Petru Mușat la dominația habsburgică, istoria orașului poartă urmele tuturor epocilor care au modelat destinul acestei regiuni.

Așezată în nord-estul României, Suceava este una dintre cele mai vechi localități românești și, totodată, una dintre cele mai importante din istoria Principatului Moldovei. Orașul a fost capitală domnească timp de peste două secole, perioadă în care a jucat un rol major în consolidarea statului medieval românesc.

Între 1359 și 1775, Suceava a fost parte a Moldovei, în calitate de centru politic, economic și religios. Apoi, timp de mai bine de un secol, între 1775 și 1918, a fost inclusă în Imperiul Habsburgic, sub administrația austriacă, până la revenirea în componența României Mari, după Primul Război Mondial.

Domnitorul Petru I Mușat (1377–1391) este considerat întemeietorul adevărat al Sucevei ca centru domnesc. El a văzut în târgul de pe malul râului Suceava potențialul unui nucleu administrativ și comercial. În primă instanță, a dorit ridicarea unei cetăți în estul localității, în zona actualului sat Șcheia.

Planul nu s-a concretizat, deoarece terenul alunecos făcea imposibilă consolidarea construcției. Domnitorul a mutat apoi șantierul pe celălalt versant, în locul unde astăzi se află Cetatea de Scaun a Sucevei. Aceasta a devenit centrul politic al Moldovei medievale, alături de Curtea Domnească și de Biserica Mirăuți, edificii ridicate în aceeași perioadă.

Prima atestare documentară a Cetății Sucevei datează din 10 februarie 1388. Documentul, scris sub pecetea domnitorului Petru Mușat, atestă un împrumut de la regele Poloniei, Vladislav Iagello, echivalentul a peste 80 de kilograme de aur. Actul menționează expres cetatea ca loc de emitere:

„Și s-a scris cartea, în cetatea Sucevei, luni, în prima săptămână a Postului, sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului 1388.”

Acesta este considerat nu doar primul document care atestă existența Sucevei, ci și dovada importanței sale economice și diplomatice în epocă.

Despre nașterea orașului au circulat, de-a lungul secolelor, numeroase legende. Una dintre cele mai cunoscute este relatată de istoricul și etnograful Simion Florea Marian în lucrarea sa „Legende istorice din Bucovina”, publicată în 1981 la Editura Junimea.

Potrivit acestei versiuni, păstorii din câmpie, fugind de o mare secetă, s-ar fi retras „în sus spre codru” și ar fi descoperit poienile de pe valea unui râu, unde au găsit apă și pășune.

„Păstorii, văzând poienile acelea și apa care curgea alene la vale, s-au bucurat nespus. Așa s-a născut așezarea de pe râul Suceava, care avea să devină scaunul domnitorilor români, fala Moldovei.”

Într-o altă relatare, Marian menționează că în vremea lui Iuga Vodă, cetatea ar fi fost restaurată și legată printr-un pod mobil de Biserica Mirăuți, despărțite de pârâul Cacaina. Podul, construit ingenios, ar fi fost confecționat „din piei de bivol” sau, după alte versiuni, „din gumă”, și era ridicat în fiecare noapte pentru protecție.

Originea numelui Suceava rămâne subiect de dispută între istorici și lingviști. Cele mai acceptate ipoteze sunt trei:

Originea slavă – potrivit acesteia, numele derivă din cuvântul „Suceava”, care înseamnă „râu cotit” sau „râu care se învârte”. Râul Suceava, ce străbate orașul, ar fi dat astfel numele localității. Originea maghiară – unii cercetători cred că numele provine din termenul „szocs”, care în limba maghiară înseamnă „cojocar”. Conform tradiției, primii meșteșugari stabiliți în zonă ar fi fost cojocari veniți din Transilvania. Originea populară românească – o altă variantă susține că denumirea ar fi inspirată de tufele de soc (numite „socă” în grai arhaic) de pe malurile râului. În Evul Mediu, localitatea era pronunțată „Soceava”, formă care se apropie de actualul toponim.

De-a lungul secolelor, Cetatea Sucevei a devenit un simbol al rezistenței Moldovei. Fortificația a fost extinsă și întărită sub Alexandru cel Bun și, mai târziu, sub Ștefan cel Mare, care a transformat-o într-una dintre cele mai puternice cetăți din Europa de Est.

În fața invaziilor otomane, tătare și poloneze, cetatea a rezistat de fiecare dată, contribuind la reputația Sucevei drept „cheia Moldovei”. Cronici străine din secolele XV-XVI descriu orașul ca un centru urban dezvoltat, cu curți domnești, ateliere meșteșugărești și o viață comercială înfloritoare.

Pierderea statutului de capitală, odată cu mutarea centrului administrativ la Iași, nu a diminuat importanța culturală a Sucevei. Orașul a rămas un reper spiritual și istoric pentru Moldova, adăpostind mănăstiri și biserici de patrimoniu, precum Mirăuți, Sfântul Ioan, Sfântul Dumitru și Zamca.

După 1775, Suceava a intrat sub administrația Imperiului Habsburgic, alături de restul Bucovinei. În această perioadă, orașul a cunoscut o modernizare urbanistică și o diversificare etnică, fiind locuit de români, germani, polonezi, armeni și evrei.

În 1918, după prăbușirea imperiului, Bucovina a revenit României, iar Suceava a reintrat în circuitul administrativ național, păstrându-și identitatea istorică și multiculturală.