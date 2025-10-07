Agențiile de turism organizează excursii de o zi la Iași. Cât te costă să mergi în pelerinaj la Cuvioasa Parascheva

Orașul Iași se pregătește pentru cel mai așteptat eveniment religios de peste an. Sute de mii de credincioși sunt așteptați în următoarele zile să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Între 8 și 15 octombrie 2025, capitala Moldovei devine, din nou, locul unde credința, rugăciunea și speranța adună oameni de toate vârstele, în cel mai mare pelerinaj ortodox din Europa de Est. Pentru cei care nu pot sta mai multe zile la Iași, agențiile de turism oferă excursii de o zi la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Prețul unui pelerinaj organizat este de 180 de lei de persoană, iar oferta include transport cu autocarul și însoțitor de grup, anunță o agenție de turism din Călărași. Plecările sunt programate pentru 8/9 octombrie și 10/11 octombrie, la ora 20:00.

În programul excursiei sunt incluse opriri la Catedrala Mitropolitană din Iași, Mănăstirea Vlădiceni – unde slujește părintele Calistrat – și Mănăstirea Hadâmbu.

Deși deschiderea oficială a pelerinajului este programată pe 8 octombrie, mii de oameni ajung la Iași cu câteva zile înainte, pentru a prinde un loc la rândul de închinare. Duminică, 5 octombrie, curtea Mitropoliei era deja plină de credincioși veniți din toate colțurile țării.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană miercuri, la ora 06:30, și așezată în baldachinul din curtea Mitropoliei, unde va rămâne până pe 15 octombrie, când se va încheia oficial pelerinajul.

Anul acesta, pelerinii vor avea ocazia unică de a se închina și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse special de la Catedrala Mitropolitană din Salonic. Sfintele odoare vor ajunge la Iași în seara zilei de 11 octombrie, aproape de miezul nopții, și vor fi așezate alături de racla Sfintei Parascheva.

Momentul de vârf al sărbătorii va fi procesiunea „Calea Sfinților”, organizată duminică, 12 octombrie, începând cu ora 19:00, pe străzile centrale ale Iașului. Slujba Sfintei Liturghii din 14 octombrie, ziua hramului, va fi oficiată pe podiumul amplasat lângă Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 09:00, de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, împreună cu autoritățile locale, au pregătit o amplă rețea logistică. Peste 100.000 de porții de hrană, ceai și apă vor fi oferite gratuit credincioșilor.

De asemenea, au fost amenajate spații de cazare temporară, puncte de prim-ajutor și zone speciale de rugăciune. În total, peste 1.000 de voluntari și 400 de preoți vor ajuta la organizarea pelerinajului, iar forțele de ordine vor fi suplimentate între 8 și 15 octombrie pentru a asigura siguranța participanților.

Anul trecut, peste 350.000 de credincioși au participat la pelerinajul de la Iași, dintre care aproximativ 260.000 s-au închinat la racla Sfintei Parascheva. Recordul absolut a fost atins în 2019, când orașul a fost vizitat de peste 1,2 milioane de pelerini.