Andreea Pirui, cunoscută pentru participarea la emisiunea „Puterea Dragostei”, a fost arestată preventiv în lipsă de Tribunalul Cluj, pe 4 noiembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT. Fosta concurentă este suspectată că ar fi contribuit la organizarea și finanțarea unui transport de droguri din Olanda către România. Un bărbat de 36 de ani a fost prins la Arad cu substanțele ascunse într-o pernă.

Andreea Claudia Pirui, influenceriță și fostă participantă la emisiunea matrimonială „Puterea Dragostei”, este cercetată într-un dosar privind traficul internațional și intern de droguri de mare risc. Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă în lipsă a acesteia, în urma solicitării formulate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj.

Identitatea femeii și măsura dispusă de instanță au fost făcute publice de Clujust. Potrivit publicației, Andreea Pirui și un alt inculpat, Daniel Lingurar, se sustrag urmăririi penale. Dosarul vizează patru persoane și presupuse infracțiuni comise în perioada octombrie-noiembrie 2026.

Fosta concurentă este cercetată pentru trafic de droguri de mare risc, instigare la trafic internațional și intern de droguri de mare risc, precum și instigare la efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile să producă efecte psihoactive.

Arestarea preventivă în lipsă nu înseamnă că aceasta a fost prinsă sau încarcerată.

Potrivit anchetatorilor, o femeie și un bărbat ar fi pus la punct deplasarea în Olanda a unei persoane de 36 de ani, pentru achiziționarea unor substanțe interzise. Drogurile de mare risc și produsele psihoactive urmau să fie introduse în România și comercializate în județele Cluj și Sălaj. Clujust îi identifică pe cei doi suspecți drept Andreea Claudia Pirui și Daniel Lingurar, iar pe bărbatul trimis în Olanda drept Sergiu Ioan Turcu.

Procurorii susțin că deplasarea ar fi fost finanțată de cei doi inculpați, care i-ar fi oferit bărbatului atât mijloacele necesare călătoriei, cât și indicații privind achiziționarea substanțelor.

„Totodată, i-au pus la dispoziție și banii destinați achiziționării substanțelor stupefiante”, se arată în comunicatul DIICOT citat de Clujust.

Conform anchetei, sprijinul ar fi inclus plata transportului, a hranei și a celorlalte cheltuieli necesare deplasării.

Bărbatul de 36 de ani a fost prins în flagrant pe 2 noiembrie 2026, în municipiul Arad, după ce ar fi adus substanțele interzise din Olanda. Acesta călătorea ca pasager într-un autovehicul care efectua transport internațional de persoane.

În urma controlului, anchetatorii au descoperit o cantitate de cocaină și peste un kilogram de substanță psihoactivă. Produsele erau ascunse într-o pernă pe care bărbatul o avea asupra sa.

„Conform înțelegerii cu coinculpații, acesta s-a deplasat în Olanda, a procurat substanțele stupefiante și s-a întors în România, ca pasager într-o cursă de transport internațional de persoane, având asupra sa drogurile de mare risc și substanța psihoactivă ascunse într-o pernă”, precizează DIICOT.

În urma flagrantului, procurorii au dispus reținerea bărbatului. Anchetatorii au efectuat și percheziții domiciliare în cadrul dosarului, fiind ridicate mai multe mijloace de probă necesare continuării cercetărilor.

Ancheta DIICOT vizează și o a patra persoană, despre care procurorii susțin că ar fi avut un rol în susținerea activităților investigate.

Este vorba despre un bărbat aflat deja în penitenciar, care ar fi încurajat-o pe Andreea Pirui și i-ar fi oferit sfaturi pe durata desfășurării faptelor cercetate. Potrivit Clujust, acesta este Adrian Andrei Pirui, fost Chereji, cunoscut sub porecla „Ghipsu”, cumnatul fostei concurente.

„Acțiunile inculpatei au fost încurajate constant de către un alt inculpat (rudă prin alianță cu aceasta), care, aflat în penitenciar, prin sfaturi, i-a acordat sprijin moral pe parcursul întregii perioade”, susțin procurorii.

Pe 4 noiembrie, procurorii DIICOT Cluj au solicitat instanței arestarea preventivă a doi inculpați, dintre care unul se afla deja în detenție într-un alt dosar. Pentru alte două persoane, un bărbat și o femeie, anchetatorii au cerut arestarea preventivă în lipsă, deoarece acestea se sustrag urmăririi penale.

Tribunalul Cluj a admis propunerea privind arestarea în lipsă a Andreei Claudia Pirui, potrivit soluției judiciare prezentate de Clujust.

Originară din Zalău și stabilită în Cluj-Napoca, Andreea Pirui a devenit cunoscută după participarea la sezonul al doilea al emisiunii „Puterea Dragostei”. Aceasta este activă și pe rețelele sociale, unde, potrivit Clujust, avea aproximativ 247.000 de urmăritori pe Instagram și peste 225.000 pe TikTok.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive privind vinovăția.