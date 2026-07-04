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Jürgen Klopp confirmă discuțiile pentru postul de selecționer al Germaniei

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Jürgen Klopp confirmă discuțiile pentru postul de selecționer al Germaniei
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După demisia lui Julian Nagelsmann de la conducerea naţionalei germane, Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a declanşat rapid căutările pentru un nou selecţioner, potrivit presei germane.

Jürgen Klopp confirmă discuțiile pentru postul de selecționer al Germaniei

În ultimele ore, numele lui Jürgen Klopp a revenit cu insistenţă în discuţii, iar vineri seara antrenorul a confirmat personal că poartă negocieri cu federaţia.

„Lucrurile s-au mişcat foarte repede. Julian şi-a dat demisia. DFB caută un succesor. Şi poartă discuţii cu mine”, a declarat iniţial antrenorul în vârstă de 59 de ani.

Acesta a continuat: „Vor fi necesare discuţii aprofundate, deoarece problemele cu care ne confruntăm în prezent nu se datorează, desigur, doar lui Julian Nagelsmann. Julian este un antrenor excepţional şi va demonstra acest lucru de multe alte ori pe parcursul carierei sale de antrenor. De aceea, trebuie pur şi simplu să aşteptăm să vedem cum se vor desfăşura aceste discuţii. Trebuie, de asemenea, să am discuţii cu angajatorul meu, Oliver Mintzlaff. Ştiu că fotbalul german îi stă profund la inimă şi, prin urmare, este foarte deschis la aceste discuţii”.

Cine este Jürgen Klopp

Jürgen Klopp (59 de ani) este una dintre cele mai respectate figuri din fotbalul european. După succesele obţinute pe băncile tehice ale lui Mainz şi Borussia Dortmund, el a devenit o legendă la Liverpool, unde a câştigat titlul de campion al Angliei în 2020, punând capăt unei perioade de 30 de ani fără titlu, la un an după cucerirea Ligii Campionilor.

Imagini diferite la finalul meciului Paraguay-Germania

Imagini diferite la finalul meciului Paraguay-Germania. Sursa: fifa.com

În ianuarie 2024, el şi-a anunţat plecarea de la Liverpool la sfârşitul sezonului, după nouă ani petrecuţi la „The Reds”, începând din toamna anului 2015.

Din 1 ianuarie 2025, Jürgen Klopp ocupă funcţia de director global de fotbal în cadrul grupării Red Bull, coordonând activitatea mai multor cluburi deţinute de compania austriacă de băuturi energizante.

Un antrenor charismatic, capabil să motiveze lotul

Revenirea sa pe o bancă tehnică, mai ales la naţionala Germaniei, ar reprezenta un scenariu spectaculos pentru fotbalul german. Klopp este perceput ca un antrenor charismatic, capabil să motiveze lotul şi să readucă încrederea într-o echipă care traversează o perioadă dificilă după Euro 2024 şi rezultatele modeste din ultimii ani.

Momentan, discuţiile sunt în stadiu incipient, iar Klopp trebuie să analizeze cu atenţie atât oferta DFB, cât şi angajamentele actuale cu Red Bull. Fanii naţionalei germane urmăresc cu mare interes evoluţia acestei situaţii, sperând ca experimentatul tehician să accepte provocarea de a readuce Germania în elita mondială.

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