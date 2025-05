Monden Adelina Pestrițu și-a scanat creierul. Ce-a aflat după primirea rezultatului







Adelina Pestrițu a efectuat o scanare a creierului într-o clinică privată din Capitală. Fosta vedetă TV a rămas surprinsă când a văzut rezultatul deoarece nu se aștepta deloc la așa ceva.

Adelina Pestriți și-a scanat creierul

Adelina Pestrițu a avut recent parte de o experiență surprinzătoare. Scanarea creierului a relevat că vedeta trebuie să îmbunătățească anumite aspecte, deoarece calitatea somnului ei este slabă.

Activitatea cerebrală peste medie pe care o manifestă poate conduce la epuizare și chiar la anxietate. Influencerița a fost surprinsă de rezultate, având în vedere că se aștepta ca stilul său de viață să fie benefic pentru ea și nevoile sale.

Așadar, procedura de tip brain mapping i-a furnizat o analiză detaliată a activității cerebrale, iar rezultatele obținute de medici au fost cu totul diferite de așteptările ei.

​„Ce am descoperit prin aceasta scanare: În primul rând, am aflat că am un somn deficitar, chiar dacă aveam impresia că, după 8-9, chiar 10 ore de somn, sunt odihnită. Hiper-activitatea creierului, ceea ce duce la oboseală cronică, epuizare psihică şi fizică, poate da uneori şi stări de anxietate”, a explicat Adelina Pestrițu.

Pestrițu trece prin schimbări radicale

După ce a renunțat la silicoane, Adelina Pestrițu a ales să facă o nouă schimbare estetică. A decis să elimine câteva dintre tatuajele pe care le-a avut de-a lungul timpului informându-și fanii cu privire la rezultatele obținute.

Deși procesul este dureros și implică respectarea unor reguli stricte după fiecare sesiune, rezultatele au început să apară, iar ea este hotărâtă să continue până când va scăpa de tatuajele nedorite.

Adelina Pestrițu, despre tatuaje

Influencerița a numărat tatuajele, dezvăluind că are 27 de astfel de semne. Atunci, a recunoscut că își dorește să renunțe la unele dintre ele, deoarece nu mai era mulțumită de aspectul lor.

„Eliminarea tatuajelor este un proces de lunga durata.Fiecare tatuaj are povestea lui si oriâat ne-am dori să scăpam de el pe loc, nu se poate bătând din palme. Vechimea lui si cât de bine este bătut în substraturile pielii conteazî enorm în vederea unui rezultat”, a anunțat Adelina Pestrițu Instagram.