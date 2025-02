Actualitate Liviu Vârciu, dezamăgit înainte de nuntă. Femeia iubită a făcut un gest de neiertat







Povestea de iubire dintre Liviu Vârciu și Cătălina Grama(Jojo) a început în anul 2000. Prezentatorul a iubit-o foarte mult și a cerut-o în căsătorie rapid, dar n-au mai ajuns la altar. Se pare că acesta a părăsit-o pe artistă înainte de nuntă pentru că a făcut un gest de neiertat.

De ce a părăsit-o Liviu Vârciu pe Jojo

Vârciu a povestit că a cerut-o pe Jojo de soție în 2000 și că Horia Brenciu trebuia să fie naș, dar că s-a despărțit de ea pentru că a aflat că l-a înșelat. Acesta a spus că a iubit-o mai mult decât ar fi trebuit.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu, în urmă cu ceva timp.

Adelina Pestrițu ar fi vrut să divorțeze de el

Vârciu a fost cu mai multe domnișoare din showbiz, dar a spus că Adelina Pestrițu a fost marea lui iubire. Prezentatorul a spus că influencerița a vrut să divorțeze de el pentru că nu avea suficienți bani.

„Fosta mea soție m-a părăsit pentru că nu aveam bani. După ea mi-am legat trompele. Am uitat că sunt și copii aici. O să învățați, dar mai târziu un pic”, a spus Vârciu la microfon, în timpul unui concert.

De ce n-a mers relația cu Andreea Bododel

Prezentatorul a format un cuplu și cu Andreea Bododel. Aceasta a spus că Vârciu era extrem de gelos și că avea impresia mereu că se uită la alți bărbați. Ea a declarat că puține persoane pot să-i tolereze comportamentul.

„Totul era în mintea lui; el avea impresia că mă dădeam la prietenii lui. Îmi lua telefonul din mână și se uita în tot ce prindea: mesaje, apeluri. În schimb eu nu aveam voie să mă uit în al lui. Ar trebui să fie o femeie care să fie foarte liniștită și să suporte foarte multe chestii, iar una inteligentă și care se respectă nu ar face așa ceva, iar femeile de casă nu sunt pentru el”, declara la vremea respectivă Andreea Bododel.

În prezent, Liviu Vârciu formează un cuplu cu Anda Călin. Cei doi au împreună doi copii.