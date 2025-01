Monden Bursucu revine la „matcă”. Fosta vedetă de la Kanal D și-a surprins fanii cu anunțul său







Bursucu, numele real Adrian Cristea, s-a întors la Pro TV, locul unde și-a început cariera, participând ca invitat la emisiunea lui Măruță, dedicată sosurilor picante.

Bursucu revine la emisiunea care l-a consacrat

Bursucu, fost prezentator la Kanal D, a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță. După ce a renunțat la postul de la Kanal D, el a acceptat să participe la rubrica dedicată sosurilor picante, unde invitații sunt provocați să răspundă la diverse întrebări.

„​Ce frumos, mă întorc la PRO TV. La sosurile picante sunt prima dată, la Pro TV, nu. M-au convins cu greu. Sunt emoționat că m-am întors după atâția ani aici. Am fost opt ani la Pro TV... Eu am început în trupa de balet a lui Edi Stancu, Petre Năstase mi-a pus atunci porecla Bursucu'. Eu nu răspundeam când mă striga, iar când a zis: Bursucule”. M-am întors imediat. Și așa mi-a rămas”, a povestit Adrian Cristea în emisiunea lui Măruță.

Vedeta TV rămâne recunoscător lui Teo

Burusucu a relatat lui Cătălin Măruță că, grație lui Teo Trandafir, a reușit să pătrundă în lumea televiziunii. Apoi, și-a dezvoltat o carieră inceredibilă.

„Datorită lui Teo am ajuns în televiziune. Ea m-a luat la Kanal D, după ce am plecat de la Antena 1. M-a întrebat dacă vreau să facem o emisiune împreună, ca să-l batem pe Măruță. Eu sunt liber de contract acum”, a povestit Burusucu în emisiunea lui Măruță.

Bursucu și-a surprins fanii cu alegerea sa

Măruță l-a provocat la o întrebare destul de grea, și anume a fost întrebat pe cine ar alege dacă vaporul ar naufragia și ar avea, ca printr-o minune, ocazia să aleagă numele uneia dintre următoarele opțiuni cu care să trăiască și să...populeze insula: Ana-Maria Barnoschi, Denise Rifai, Ilinca Vandici, Adelina Pestrițu sau Andreea Mantea?

Bursucu a spus că pe Adelina Pestrițu, menționând că „eu și Adelina Pestrițu nu mai vorbim. E supărată pe mine. Mi-a dat la block. A venit la emisiune la Teo și s-a întâmplat ceva, a fost o discuție contradictorie. Și s-a supărat atât de tare încât mi-a dat block. Și mie! Oi fi zis și eu ceva! Și aș vrea să ajung cu ea pe o insulă pustie să îi spun că îmi pare rău, că noi chiar am fost prieteni buni înainte și că nu a vrea să mai fim certați. Și probabil că dacă am fi pe o insulă pustie, am vorbi”, a spus el, potrivit protv.ro.