Republica Moldova. Procurorii moldoveni au pornit un dosar penal pentru presupusă spălare de bani de către jurnalista Natalia Morari, activitatea căreea ar fi finanţată de Ilan Şor, potrivit unor scurgeri de informaţie.

Astfel, Natalia Morari ar conduce un holding de propagandă rusească şi dezinformare. Iar jurnalistul Gheorghe Gonţa, un aliat al Nataliei Morari, i-a invitat la o cină pe mai mulţi bloggeri şi autori de conţinut pe Telegram, care critică guvernarea. Toţi cei care au dat curs invitaţiei lui Gonţa au ajuns în vizorul oamenilor legii, după ce unul din participanţi, având calitatea de martor, i-a denunţat.

Însăşi Gheorghe Gonţa şi invitaţii săi recunosc că a avut loc această întâlnire. Însă toţi infirmă că ar face parte dintr-un holding al Nataliei Morari şi că ar fi discutat despre bani.

Procuratura Generală nu a venit deocamdată cu o reacţie la scurgerile de informaţie şi evită să ofere informaţii dacă există un astfel de dosar.

Întâlnirea a avut loc la sfârşitul lunii iulie la Gheorghe Gonţa acasă, în oraşul Codru, suburbie a Chişinăului.

Printre scurgerile de informaţie este şi un proces verbal de audiere a unui pretins martor. Potrivit documentului, printre invitaţii lui Gonţa se regăsesc Anatolie Chirilov, Vitalie Florea, Roman Leșan, Margarita Sorochina, Andrei Ioniță, Fulga Grabovschi, Stela Coseliuc, Cornel Gandrabur, Dumitru Cîrîcu, Vlad Bileţchi.

Este curios faptul invitaţii lui Gonţa fac parte din diferite categorii. De exemplu, Vlad Bileţchi, fost preşedinte al partidului AUR Moldova, se declară unionist convins. Margarita Sorochina, angajată la proiectul Nataliei Morari „Media Sapiens”, a fost reporter ala Russia Today, un important canal de propagandă pentru guvernul rus și politica externă a Kremlinului.

Majoritatea dintre invitaţi gestionează canale de Telegram, în care este criticată zi de zi la greu actuala guvernare. Unele mijloace mass-media de la Chişinău i-a calificat pe persoanele menţionate mai sus drept „propagandişti”.

În dosarul pentru pretinsa spălare de bani apare o stenogramă a unei scurte discuţii dinte Gheorghe Gonţa, Vlad Bileţchi şi Anatolie Chirilov, administratorul canalului de Telegram „Casa de nebuni”.

Dialogul începe cu întrebarea lui Anatolie Chirilov, care, deși a dat de înțeles că știe unde se află Natașa, s-a arătat nedumerit cum de nu reușise lidera cuibului de propagandă să ajungă la întâlnire.

Anatolie Chirilov: „Dar Morari unde-i?”

Gheorghe Gonța: „În avion.”

Vlad Bilețchi: „Vine sau se duce?”

Gheorghe Gonța: „Posibil să reușească. Dacă o să mai stați.”

Vlad Bilețchi: „Din Londra vine?”

Gheorghe Gonța: „Nu cunosc de unde.”

Atunci Anatolie Chirilov spune că Natalia Morari revine de la Moscova. .

Anatolie Chirilov: „De la Moscova. (…) Ea e cu Kozak acum.”

Dmitri Kozak a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin, lucrând alături de liderul de la Kremlin încă din anii 1990. Numele său este legat în mod special de „Memorandumul Kozak” din 2003, un proiect ce viza reglementarea conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova, ceea ce ar fi oferit Moscovei pârghii majore de influență asupra viitorului politic al celui de-al doilea stat românesc.

Cei care au fost prezenţi în seara de 31 iulie acasă la Gheorghe Gonţa susţin că a fost o întâlnire ca între prieteni, la care „s-au mâncat plăcinte” şi s-a glumit mult. Şi că nu s-a vorbit nimic despre finanţări din Rusia. La fel, ei susţin că nu cunosc că ar figura într-un dosar penal.

Într-o postare video pe Facebook, Vlad Bileţchi susţine că în cadrul întâlnirii s-a râs mult şi s-au făcut glume pe faptul că sunt calificaţi ca agenţi ai Kremlinului şi propagandişti ruşi.

Ei știu foarte bine că nu au găsit nimic ilegal, absolut nimic. Tocmai de asta l-au publicat prin scurgeri organizate. Juridic, el nu are nici o altă valoare de întrebuințare. Doar gălăgie și discreditare ieftină. Dosarul e compromis după aceste scurgeri. Au avut acces la el persoane terțe, a fost încălcată și viciată grav integritatea dosarului și procedura legală în privința "materialelor dosarului și a probelor", a comentat Vlad Bileţchi.

Solicitat de EvZ, Gheorghe Gonţa a spus că a invitat în ospeţie câţiva prieteni pentru socializa. Şi consideră o absurditate că pentri o întâlnire ca între prieteni să fie motiv pentru pornirea unui dosar penal. Despre care are dubii că există în realitate.

Cât priveşte discuţia despre revenirea Nataliei Morari de la Moscova, Gonţa susţine că a fost o glumă. „În ziua respectivă, Natalia se afla la Londra cu copilul, în vizită la tatăl lui. Puteţi să verificaţi la Poliţia de frontieră”, a declarat Gonţa pentru EvZ.

Stela Coşeliuc, la fel, susţine că nu s-a discutat nimic despre finanţări.

A fost o şezătoare. Eu am fost juristul Platformei DA, la Andrei Năstase. Cum pot să iau eu bani de la Şor? Eu am lucrul meu. Eu sunt din Orhei şi nu am avut niciodată vre-o legătură cu Şor”, ne-a declarat Stela Coşeliuc, administratoarea paginilor „Hibrid TV” și „Expres European” de pe Telegram.

Fulga Grabovschi, administratoarea „Patriot.md”, a declarat pentru EvZ că a dat curs invitaţiei lui Gheorghe Gonţa la un grătar pentru a mai socializa. Şi că pe unii din invitaţi nici nu-i cunoştea.

Avocata a precizat că a stat mai puţin la acea întâlnire pentru că avea şi altă treabă. Dar nu a auzit discuţii despre finanţări.

Unii așa-zisi bloggeri la fel dau materiale oferite de serviciile secrete pentru a denigra criticii guvernării. Doar că înainte lucrau pentru Plahotniuc, dar acum, pentru PAS. Și pentru oricine dă bani. Îmi pare rău că unele așa-zise surse media fac trimitere și iau în serios aceste fîsuri mediatice, cu pretinse dosare penale pornite în baza unor scheme desenate. Dar, din nou, ăsta este jurnalismul la noi. Nu ai ce face. Presa luptă cu piticii de pe Telegram, care dau cele mai multe dezvăluiri, și nu cu abuzurile guvernării”, a declarat Grabovschi pentru EvZ.

Scurgerile de informaţie din pretinsul dosar pentru spălare de bani au fost publicate în premieră de bloggerul Veaceslav Balacci. Deasemenea, un critic dur al guvernării actuale de la Chişinău.

Solicitat de EvZ, Balacci a dat asigurări că dosarul penal pe numele Nataliei Morari există. Dar nu poate face mai multe dezvăluiri pentru a nu prejudicia ancheta. „A fost format un grup special pentru investigaţii. Iar informaţia vine de la unul din membrii acestui grup”, ne-a dezvăluit bloggerul.

Potrivit lui Balacci, întâlnirea din vara trecută din curtea lui Gheorghe Gonţa reprezintă doar un mic epizod din dosar.

Veaceslav Balacci a mai declarat că Veaceslav Platon şi Ilan Şor s-au înţeles între ei. Şi că acum Şor sponsorizează holdingul mediatic al Nataliei Morari, din care fac parte şi administratorii de pe Telegram.

Boggerul susţine că Natalia Morari ar fi încercat să organizeze un post de televiziune la Bucureşti. Dar ar fi fost împiedicată de către autorităţile române, care i-au aplicat interdicţia la frontieră.

La finele lunii trecute, portalul Independent.md, parte al holdingului mediatic al femeii de afaceri Angela Sîrbu, a publicat un document care ar face face parte din dosarul penal intentat Nataliei Morari pentru spălare de bani.

Potrivit publicaţiei, care face trimitere la surse confidenţiale din anchetă, oligarhul fugar la Moscova, Ilan Șor i-ar transmite lunar Nataliei Morari, pentru finanțarea holdingului său câte 500 mii de euro lunar. În schemă ar fi implicat și deputatul pro-rus Vasile Tarlev.

„Scopul finanțării provenite de la Șor, aflat la Moscova sub controlul serviciilor speciale rusești, ar fi finanțarea mașinăriei de propagandă afiliată Nataliei Morari, care ar contribui la destabilizarea politică și socială, prin intermediul propagandei pe internet și rețelele de social media, a Republicii Moldova și readucerea țării sub influența Kremlinului”, scrie independent.md.

Jurnalista Natalia Morari a calificat informațiile despre presupusa sa întâlnire cu Dmitri Kozak drept o intoxicare mediatică, organizată, în opinia sa, cu implicarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

Replica a fost dată în cadrul emisiunii „Гибридные” de la postul de televiziune online al Nataliei Morari.

„Eu eram la Londra, participam în calitate de martor într-un proces de extrădare. Am fost citată, mă aflam acolo, iar cei de la SIS știu foarte bine acest lucru. Este vorba despre o operațiune deliberată de discreditare a persoanelor din mass-media care critică guvernarea.

În spatele răspândirii acestor materiale s-ar afla structuri asociate SIS, iar campania mediatică s-a extins și în presa din România. Aceasta se numește poliție politică, care luptă împotriva celor care gândesc diferit”, a declarat Morari.

Jurnalista Natalia Morari, cunoscută pentru critica sa în adresa guvernării, dar şi pentru poziţia anti-românească, a lansat vara trecută un proiect care ridică multe semne de întrebare – „şcoala de gândire şi leadership” pentru activiştii civici şi jurnaliştii moldoveni.

Întâmplător sau nu, dar proiectul a fost lansat în aceeaşi perioadă când a avut loc întâlnirea organizată de Gheorghe Gonţa. Ultimul fiind şi unul din mentorii proiectului.

Proiectul intitulat „Vox Academy”reprezintă un curs de patru luni. În calitate de mentori au fost selectaţi „experţi”, care şi-au expus public poziţia anti-europeană şi anti-românească. Iar despre unii se vehiculează că, la fel ca Natalia Morari, ar fi agenţi FSB.

În acelaşi timp, în calitate de mentori au fost invitaţi câţiva jurnalişti cunoscuţi din România.

Vox Academy promitea să pună la dispoziţia beneficiarilor un „program cu cele mai bune practici, care dezvoltă gândirea critică și perfecționează capacitatea de a genera, structura și comunica idei”.

Pe lângă tehnicile de comunicare şi leadership, beneficiciarii şcolii Nataliei Morari urmau a fi instruiţi şi în geopolitică.

„Cum funcționează marile puteri, ce forțe le influențează și cum îți definești poziția în raport cu acestea. Stat mic între puteri mari: opțiuni strategice și spațiu de manevră. Instituții și sisteme juridice: cum se iau deciziile care îți influențează viața. Propagandă și război informațional: mecanisme de influență și metode de protecție”, sunt temele şcolii Vox Academy.

Autorităţile au luat apă în gură şi nu oferă nicio informaţie despre pretinsul dosar intentat Nataliei Morari.

Echipa EvZ a încercat să obţină un răspuns oficial privind intentarea unui dosar penal pe numele Nataliei Morari. Violina Morari, ofiţerul de presă al Procuraturii Generale, după ce a răspuns în urma apelurilor insistente, a promis să verifice informaţiile. Apoi nu a mai răspuns la apeluri.

A doua zi, funcţionara ne-a expediat un mesaj în care ne cerea să-i dăm întrebarea prin intermediul poştei electronice. Dar nici aşa nu am primit un răspuns.

„Dacă vă pot ajuta în legătură cu alte subiecte, sunt la dispoziţia Dvs”, a fost ultimul mesaj pe care l-am primit de la serviciul de presă al Procuraturii Generale.