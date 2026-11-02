Fostul premier Victor Ponta a anunțat că intenționează să lanseze o nouă platformă politică, alături de persoane din mediul de afaceri și universitar. El consideră că partidele tradiționale au pierdut încrederea unei părți importante a electoratului și că există loc pentru noi formațiuni politice.

„Cu siguranță voi face o platformă politică. Discut cu foarte mulți oameni, unii dintre ei care vin din mediul de afaceri, universitar, și care așteaptă cumva să spună: hai să vedem, se întâmplă ceva bine și în România sau e nevoie de ceva nou? Uitați-vă la ce se întâmplă în toată Europa, partidele vechi au dezamăgit foarte tare, e nevoie de forțe noi”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a comentat și evoluția formațiunilor politice actuale, afirmând că o parte dintre alegătorii care declară că ar vota AUR sunt susținători ai lui George Simion, în timp ce alții își exprimă neîncrederea în partidele aflate pe scena politică.

„AUR are oameni de calitate, dar și vot negativ. Mulți dintre cei care spun că vor vota AUR în sondaje, mulți dintre ei sunt susținători ai lui George Simion, alții spun că nu mai putem avea încredere în PNL, PSD, USR, UDMR, vrem să încercăm alt partid. Aceste 3-4 luni vor fi importante să vedem dacă valul de nemulțumire primește un răspuns sau dacă oamenii doresc altceva”, a afirmat Ponta.

Acesta a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă firmele și persoanele fizice, menționând închiderea unor afaceri, creșterea numărului de insolvențe și problemele legate de plata ratelor și a taxelor.

„Foarte mulți și-au închis afacerile, nu mai pot plăti ratele la bancă, a crescut și numărul insolvențelor firmelor românești, și persoanelor fizice care nu mai pot să-și plătească taxele. Aș spune foarte clar de la 1 ianuarie 2027, aș da un mesaj pentru zona de HoReCa, microîntreprinderi, care a fost masacrată și de partea fiscală și de controalele doamnei Buzoianu și ale USR-iștilor”, a mai declarat fostul premier.

Sociologul Mirel Palada consideră că nemulțumirea față de partidele politice consacrate creează condiții pentru apariția unor noi formațiuni. În evaluarea sa, fenomenul de erodare a încrederii se extinde și asupra unor partide care au apărut în ultimii ani, precum USR și AUR.

Palada apreciază că Victor Ponta ar putea atrage o parte dintre alegătorii nemulțumiți, având în vedere rezultatele obținute în trecut și nivelul de încredere de care se bucură. Sociologul a amintit că fostul premier a construit anterior partidul Pro România, care a ajuns la aproximativ 8-10% în preferințele electoratului.

„În momentul de față avem de-a face cu creșterea dezamăgirii în vechile partide. La fel cum acum 10 ani de zile identificam pentru prima dată mugurii unei posibile noi schimbări care s-a concretizat în apariția USR și, mai recent, în 2020, în apariția AUR, la fel și acum, în 2026-2027, acest ciclu se reia și vedem felul în care încrederea în vechile partide scade și votul în aceste partide scade și apare loc pe piața electorală pentru posibile noi partide”, a declarat Mirel Palada, la DCNews.

Sociologul a comparat contextul actual cu perioada în care au apărut Pro România și ALDE, formațiuni care au atras atunci alegători de la PSD, respectiv PNL. În opinia sa, o nouă formațiune construită în jurul lui Victor Ponta ar putea obține aproximativ 7% din voturi, dacă va avea o organizare și o echipă de lideri.

Mirel Palada a amintit că Victor Ponta a obținut aproximativ 1,3 milioane de voturi în cursa prezidențială și a estimat că nivelul său de încredere, pe care îl situează constant între 20% și 25%, ar putea constitui un punct de plecare pentru un nou proiect politic.

„Victor Ponta prezintă un potențial ridicat, peste 20% au încredere în dânsul, 20-25% în mod constant, ceea ce nu este deloc puțin lucru în condițiile în care nivelul de încredere în lideri a scăzut în mod constant. Încrederea în președinte a ajuns la 15%, deci peste 20% este un nivel foarte ridicat de potențial de favorabilitate și potențial electoral. El se poate concretiza într-un scor electoral bun, peste 5%, estimarea mea este că poate să ia chiar și 7%”, a spus sociologul.

Palada a făcut și o paralelă cu rezultatul obținut de AUR la primele alegeri la care a participat, când formațiunea a înregistrat aproximativ 9%, deși, la acel moment, puțini anticipau un asemenea scor.